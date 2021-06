iCarly: ¿Qué paso con Sam Puckett según el primer episodio del nuevo revival?

Jennette McCurdy podría haberse saltado el revival de iCarly, pero los fanáticos pueden estar tranquilos sabiendo que fue descartada de la manera más Sam Puckett posible.Te traemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Como informamos anteriormente, la ex estrella de Nickelodeon decidió dejar de actuar y concentrarse en otros objetivos en su vida, lo que llevó a los fanáticos a preguntarse qué pasaría con su amado personaje en la serie de Paramount +.

¿Estaría en la escuela de posgrado? ¿Celda? ¿Una estrella de telerrealidad? Bueno, la pregunta fue respondida en el episodio de estreno del revival de iCarly, ¡y digamos que tiene mucho sentido para el personaje!.

Por esta razón Sam no está en iCarly

Sam Puckett no estará en el revival de la serie de Nickelodeon

En el episodio de estreno, Carly (Miranda Cosgrove) se inspira para comenzar un nuevo canal para sus espectadores que se han quedado desde sus viejos días en iCarly. Mientras intenta probar algunos nuevos coanfitriones, al final del día, extraña a su mano derecha, Sam.

Desafortunadamente, Sam Puckett está demasiado ocupada para participar en el avivamiento dentro del avivamiento. ¿Pero por qué? Carly revela durante una escena con Freddie (Nathan Kress):

"Ella está siguiendo su felicidad con esa pandilla de motociclistas". Continuamos para aprender que Sam está viviendo su mejor vida con esta pandilla, llamada The Obliterators. Aunque Freddie se preocupa por su amiga, Carly le recuerda: "Es Sam. Espero que ellos estén bien".

Así que parece que los guionistas dejaron la puerta abierta para que Sam regresara, pero en este punto McCurdy no está lista para aparecer en la serie de Paramount + en ningún momento durante la temporada o la próxima.

Jennette McCurdy no quiere volver a la actuación

Jennette McCurdy deja la actuación por el guionismo

Los miembros del elenco original de iCarly, Cosgrove, Kress y Jerry Trainor, hicieron todo lo posible para convencer a la ex actriz de que repitiera su papel. Según explicó dijo en una entrevista con Seventeen:

“Todos la llamamos por separado y realmente queríamos que ella fuera parte de eso, pero al mismo tiempo estoy feliz por ella porque sé que ha tomado su vida en una dirección diferente y que realmente disfruta de lo que está haciendo bien. ahora. Así que creo que todos hicimos lo que probablemente debíamos hacer ".

Como informamos, la actriz de 28 años reveló en el podcast de Anna Faris que dejó de actuar "hace años" y le dijo al presentador:“Renuncié hace unos años para probar suerte y escribir y dirigir, va muy bien".

"Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me metió en esto cuando tenía 6 años para los 10 u 11, yo era el principal apoyo financiero para mi familia. Mi familia no tenía mucho dinero, y esta era la salida, que en realidad creo que fue útil para llevarme a cierto grado de éxito".

La joven de 28 años admitió que estaba "avergonzada" de sus días en Nickelodeon y compartió: “Mi experiencia con la actuación es que me avergüenzo mucho de las partes que hice en el pasado. Resiento mi carrera de muchas maneras".

"Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que era el más cursi, vergonzoso. Hice los programas en los que estaba desde los 13 hasta los 21, y a los 15 ya estaba avergonzado. Mis amigos de 15 años no dicen: 'Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon'. Fue vergonzoso", reveló la actriz original de iCarly.

