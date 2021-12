Zendaya revela la historia de su "caída" al estilo Gwen Stacy en No Way Home

Spider-Man: No Way Home está a punto de estrenarse y, según los primeros tráilers, tomará inspiración de sus sagas predecesoras pero el proceso detrás de cámaras no es tan emocional como reveló su protagonista, Zendaya.

En entrevista con ComicBook.com, la actriz que da vida a MJ habló de lo "gracioso" que fue grabar la escena donde su personaje parece caer al vacío de manera similar a la muerte de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2 de Andrew Garfield.

Entre lo que sabemos hasta ahora de Spider-Man: No Way Home, es que la ex-Chica Disney regresa como MJ pero corre el riesgo de sufrir el mimso destino que la Gwen Stacy de Emma Stone.

La historia detrás de caída de MJ

Si bien las escenas de acción se ven increíbles en la pantalla grande, Zendaya dice que es difícil tomarse en serio las secuencias de filmación como esa debido a los efectos necesarios para producirlas.

"Es gracioso porque hacer algo así no se siente emocional, es un poco tonto. Te estás acostando, haciendo algo así", dijo Zendaya la "persona más increíble" según Tom Holland, mientras pateaba sus piernas en el aire.

"Hicimos versiones de mí cayendo y luego versiones de mí yendo así, así que me veía como un insecto o una tortuga en mi espalda, así que no es emotivo ese día. Sin embargo, editado juntos, se ve fantástico".

Zendaya protagonizará su tercera película en el Universo Cinematográfico de Marvel, Spider-Man: No Way Home cuya preventa causó el colapso de las páginas de cines en todo el mundo y cuyos boletos se revenden en hasta 20 mil pesos.

