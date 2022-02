'Zack Snyder's Justice League' recibe nominaciones a los Critics' Choice 2022

'Zack Snyder's Justice League' nominada a los Critics Choice Awards

La ‘Zack Snyder’s Justice League’ continúa dando de qué hablar, siendo ahora reconocida en una prestigiosa entrega de premios.

Esta tarde se dieron a conocer las nominaciones a los Critics' Choice Super Awards 2022, ceremonia donde el filme aparece en dos importantes categorías.

Cabe resaltar que días atrás la cinta fue rechazada por los Premios Oscar al no contemplarla en la categoría a lo popular, algo que sin duda dio mucho de que hablar.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder es reconocida hoy en día como una de las cintas de superhéroes más controversiales de los últimos años.

Entre los nominados a los Critics' Choice Super Awards 2022, resalta la presencia del filme en dos categorías.

“Mejor película de Superhéroes” donde competirá contra Black Widow, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man: No Way Home y The Suicide Squad.

“Mejor Actriz en una cinta de Superhéroes”, donde Gal Gadot comparte terna junto a Scarlett Johansson – Black Widow, Florence Pugh – Black Widow, Margot Robbie – The Suicide Squad, Michelle Yeoh – Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Zendaya – Spider-Man: No Way Home.

Reparto de la ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’

En el reparto de la cinta sobresalen las actuación de Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller y Jared Leto, quienes incluso tuvieron que regrabar varias escenas para darle sentido a la ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’

La Zack Snyder's Justice League fue estrenada en abril de 2021 bajo la producción de HBO Max y es al día de hoy una de las cintas más vistas dentro de la plataforma de streaming.

