Zack Snyder ya tiene planeada la Liga de la Justicia 2: Que sabemos hasta ahora

Zack Snyder revela que ya tiene ideas para la Liga de la Justicia 2, aunque su nueva versión - ahora convertida en miniserie - no ha sido estrenada todavía.

La primera Liga de la Justicia salió en 2017, que reunió a Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman y Cyborg. La película recibió críticas negativas, principalmente porque estaba claro que dos directores tenían en sus manos el proyecto.

Como la mayoría de los fanáticos saben, Zack Snyder tuvo que alejarse de Justice League debido a una tragedia familiar, que fue cuando Warner Bros. contrató a Joss Whedon para terminar el proyecto.

Fans culpan al cambio de director por el fracaso de "La liga de la justicia"

Los fanáticos pidieron durante años obtener The Snyder Cut, y finalmente está sucediendo en forma de una miniserie de televisión en HBO Max.

Zack Snyder recupera el control de Justice League

El principal problema que tuvieron los fanáticos con la Liga de la Justicia de Joss Whedon fue cuánto arrancó de la visión original de Zack Snyder. Varios puntos de la trama fueron disminuidos o eliminados por completo, como la historia extendida de Cyborg y la revelación del General Swanwick como Martian Manhunter.

Darkseid fue mencionado por primera vez en Batman v Superman: Dawn of Justice, y muchas personas creían que él sería el villano en La Liga de la Justicia, pero Steppenwolf se convirtió en el villano principal en la versión de Whedon.

Ahora, Darkseid está regresando en la miniserie de la Liga de la Justicia. Si bien eso se sabe desde hace un tiempo, Snyder acaba de adelantar sus planes potenciales para Darkseid después de que se lance The Snyder Cut en 2021.

Durante una transmisión en vivo de League of Mayhem desde The Nerd Queens, Snyder reveló que tiene una historia para Darkseid que se expande más allá de The Snyder Cut y que te presentamos en La Verdad Noticias.

El director del DCEU explicó que después de que se le preguntó a Ray Porter en un evento de la Comic-Con sobre regresar como Darkseid después de The Snyder Cut, los dos tuvieron una conversación sobre cómo podría verse eso.

El comentario completo de Snyder se puede leer a continuación:

"Si le dijeras a cualquiera de los actores de la película 'bueno, qué pasa en la película' o 'qué pasa después' o lo que sea para cualquier película. Y dicen 'bueno, obtuve el guión y es genial y sé esto y- 'entonces [Ray Porter] y yo estábamos hablando de esto y lo que es genial o cuál es la respuesta correcta a algunas preguntas. Es una pregunta justa para hacerme, ya sabes, como qué le digo al mundo, ya sabes, ¿Qué pasa cuando Darkseid llega a la Tierra? ¿Entonces qué? Ya sabes, ¿eso es una cosa? Y pienso, escucha, la verdad es que, escribí y tuve y concibí un completo, sé lo que pasa cuando Darkseid. ... sí. Sé lo que pasa. Decir y especular sobre lo que es y que sería emocionante, creo que es algo bueno".

¿Qué te parecen los planes adelantados de Zack Snyder para la secuela de La Liga de la Justicia? Dinos que piensas en los comentarios.