Zack Snyder quiere estrenar en CINE su versión de Justice League ¿Podrá hacerlo?

Zack Snyder está muy interesado en que su versión de Justice League reciba un estreno en cines en el futuro.

Después de dirigir entregas de DCEU como Man of Steel y Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder estaba listo para dirigir la primera película live action de la Liga de la Justicia.

Los fanáticos estaban muy emocionados de ver lo que Zack Snyder tenía reservado para la película, pero se vio obligado a dejar la producción a mitad de camino debido a una tragedia familiar.

Luego contrataron a Joss Whedon para completar el proyecto, y terminó cambiando gran parte de lo que había planeado el director. Así nació la campaña de fans por el Snyder Cut of Justice League.

La campaña "Release the snyder cut" fue lanzada en 2017

Después de varios años de arduo trabajo, los sueños de los fanáticos se hicieron realidad a principios de este año cuando Zack Snyder confirmó que el Snyder Cut se lanzará en HBO Max el próximo año.

Durante los últimos meses, Snyder ha estado trabajando duro para completar su versión, que también implica nuevas grabaciones con varios miembros del elenco. Debido al alcance épico de la película se lanzará como una miniserie de cuatro partes.

El Snyder Cut de Justice League se mantiene en HBO Max, pero si el director se sale con la suya, llegará a nuevas plataformas en el futuro.

¿Justice League podría volver a cines?

En una nueva entrevista con Ping Pong Flix, Zack Snyder habló sobre sus sueños de tener el debut de Justice League en los cines.

"Me encantan las películas, me encanta la experiencia teatral, soy un gran defensor. Si es posible, me encantaría que hubiera un componente teatral en la Liga de la Justicia", dijo Snyder, pero continuó diciendo que, por mucho que quiera que suceda, no puede garantizarlo porque no tiene voz en los asuntos de distribución.

"Está un poco por encima de mi nivel salarial en cuanto a distribución. La realidad es la forma en que funciona la distribución, Warner Bros. y HBO Max tienen que hacer tratos con todos estos territorios diferentes y existe este proceso súper complicado de cómo venden la película. Pero salvo eso y con algo de suerte, en lugares donde tal vez HBO Max no exista o algo así, podría haber una oportunidad para tomar algunas pantallas IMAX".

Sin embargo, el director de DC concluyó el tema reafirmando su esperanza de que sea posible algún día, tal vez una vez que los cines se recuperen adecuadamente después de la pandemia de coronavirus.

"He dicho esto, es mi sueño ideal y profundo y espero que podamos proyectar esta película para los fans en IMAX. Sería después, lanzaríamos la película en HBO Max y luego tomaríamos aquellos dedicados pocos a la pantalla grande, grande, grande y simplemente se vuelven locos", dijo Snyder.

En los últimos meses, varios directores de alto perfil han compartido su apoyo a la experiencia teatral, y Snyder es el último en hacerlo. Los cines ciertamente han tenido un éxito este año, y una película importante como Justice League Snyder Cut seguramente devolvería a las multitudes a los multicines.

Te puede interesar: Zack Snyder se burla del corte de la Liga de la Justicia: "Podría ser más largo"

Sin embargo, como dijo Snyder, la posibilidad permanece firmemente en Warner Bros.La verdadera pregunta es: ¿Cómo se lanzaría una miniserie de cuatro partes en los cines? Dinos tus teorías en los comentarios.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.