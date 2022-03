Zack Snyder hizo historia al ganar en los Premios Oscar 2022 por voto del público

Justice League y Army of the Dead fueron las más populares del cine en los Oscar/Foto: CBR

Zack Snyder, se ha convertido en el primer director en ganar en los Premios Oscar 2022 gracias al voto de los fans. Durante la ceremonia que se realizó la noche del pasado domingo 27 de marzo, se presentaron dos nuevas categorías que fueron elegidas por los espectadores a través de Twitter, y las ganadoras fueron Army of the Dead y Justice League: The Snyder Cut.

El premio Fan Favorite se lo llevó la película de Netflix, Army of the Dead (El Ejército de los Muertos), la cual fue dirigida por Snyder y protagonizada por Dave Bautista. Este filme superó a Cinderella de Camila Cabello, que quedó en segundo lugar en los ganadores de los Premios Oscar 2022 seleccionados por el público.

Justice League de Zack Snyder sí logró llevarse el Oscar 2022

Los dos filmes se llevaron un reconocimiento en los Oscar 2022/Foto: Geek

A pesar de que se informó que la película Justice League de Zack Snyder no podía competir en los Premios Oscar 2022, debido a que no cumplía con algunos lineamientos de la categoría, sí se llevó la estatuilla al Mejor Momento Ocurrido en una película (Cheer Moment) por votación popular.

Este premio reconoce la mejor escena de la película de La Liga de la Justicia en la versión de Snyder, donde Flash despliega su Speed Force, siendo uno de los momentos más impactantes de la cinta.

De este modo, la escena de Barry Allen superó en votos al encuentro de los tres Spider-Man en No Way Home y a los Vengadores uniéndose para derrotar a Thanos en Endgame. Cabe destacar que en este premio no solo entraban películas de este año, sino que podía ganar cualquier momento de la historia del cine.

Fans piden restaurar el “SnyderVerse”

Los fans esperan que ahora que Snyder ganó dos premios Oscar, sea tomado en cuenta nuevamente por Warner/Foto: Twitter

La razón por la que miles de fanáticos en todo el mundo votaron para que Zack Snyder ganara los dos Premios Oscar 2022 honoríficos fue para exigir que se restaure el “SnyderVerse”, es decir, el universo cinematográfico de DC Comics que fue creado por el director, y los planes que tenía para la saga, saboteados por Warner Bros. con Liga de la Justicia del director Joss Whedon.

