Zack Snyder confirma el título de la precuela de Army of the Dead

Army of the Dead de Zack Snyder llega a Netflix el próximo mes, pero la película sobre el atraco de zombis ya se está expandiendo como franquicia. Una película de precuela comenzó a producirse el otoño pasado y ahora, Snyder ha confirmado el título de esta.

Durante una sesión de preguntas y respuestas después del lanzamiento del tráiler de Army of the Dead el martes (a través de Screen Rant), Snyder reveló que la próxima precuela se titula Army of Thieves.

Army of Thieves seguirá a los personajes de Army of the Dead antes de los eventos de la película, en los primeros días del apocalipsis zombie. La película se centrará en la historia de fondo de Ludwig Dieter, interpretado por Matthias Schweighöfer.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Schweighöfer también dirigirá la película. En el reparto se unen Nathalie Emmanuel (Juego de tronos), Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin y Jonathan Cohen.

Army of the Dead llegará a Netflix el 21 de mayo

En cuanto a Army of the Dead, esa película está protagonizada por Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana. De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Schweighöfer, Samantha Win y Rich Cetrone.

Zack Snyder ha descrito previamente la película como "un verdadero caos zombie". "Es una película de atracos de zombies en toda regla", dijo Snyder a Entertainment Weekly. "Así que esperas un caos zombie puro, y lo obtienes al 100 por ciento".

"Con Dawn of the Dead, hicimos una película de zombis, pero tratamos de hacerlo completamente con todos esos tropos del género", agregó el popular director. Se espera que Army of the Dead llegue a Netflix el 21 de mayo.

