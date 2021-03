Zack Snyder asegura secuela de Army of the Dead con Netlix

Tras el estreno del Snyder Cut de Justice League no hay duda que el director se encuentra de nuevo en la cima y con los fans demandando más de sus proyectos no es de sorprender que Netflix haya pactado ya una secuela de Army of the Dead.

Existe gran anticipación por la llegada de Army of the Dead de Zack Snyder a Netflix.

La cinta de zombies para Netflix de Zack Snyder aún está por estrenarse sin embargo la plataforma parece tener tanta confianza en este universo que tiene varios proyectos listos para expandiro entre ellos esta secuela.

Y es que Army of the Dead aún está por estrenarse en el popular servicio de streaming sin embargo tras los reflectores que han generado el Snyder Cut de Justice League existe mucha anticipación por el trabajo del director.

Más allá de Army of the Dead y el universo que irá construyendo en Netflix no hay mucha información sobre los siguientes planes del director estadounidense lo cual ha generado mucha especulación entre los fans.

Netflix apuesta por Zack Snyder

Como mencionamos Army of the Dead tiene ya varios proyectos en puerta además de esta rumorada secuela entre los que se encuentran una precuela, que ya estaría lista y esperando ser lanzada, así como una serie animada producida por Snyder.

Army of the Dead llegará a Netflix el próximo 21 de mayo y su historia se centra en un grupo de mercenarios que decide adentrarse en un Las Vegas infestado por zombies con tal de llevar a cabo el mayor robo de la historia.

Es así que los fans de la visión del director Zack Snyder tienen mucho más que esperar en el futuro tras el estreno de Justice League y el inicio de la franquicia de Army of the Dead. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este lanzamiento en Netflix para traerte lo más reciente.

