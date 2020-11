Yu-Gi-Oh!: 10 veces en las que Kaiba fue demasiado cruel

Como algo así como un antihéroe para la mayor parte de la serie, Seto Kaiba es uno de los favoritos de Yu-Gi-Oh! fanáticos no solo por su ridículo amor por todas las cosas relacionadas con Blue-Eyes White Dragon, sino también por su incesante necesidad de ser malo con el elenco principal siempre que pueda.

Aunque su objetivo en sus momentos de crueldad suele ser Yugi o Joey, Kaiba no está por encima de tratar a nadie a su alrededor como basura si tiene la oportunidad, y durante el anime tiene bastantes.

Kaiba se volvería un poco más agradable a medida que avanzaba la serie, ¡incluso algo admirable al final de Yu-Gi-Oh! y en sus breves apariciones en Yu-Gi-Oh! GX, pero eso no le resta valor a todas las veces que se negó a ser una buena persona por una vez en su vida.

Robar la carta de Ojos Azules al abuelo

Kaiba roba la carta del Dragon Blanco de Ojos Azules

Aunque la razón por la que Kaiba estaba tan obsesionado con Blue-Eyes no se reveló hasta el arco final de la serie, demostró estar enfocado en cualquier cosa que involucre a su monstruo favorito desde el principio.

Después de descubrir que el abuelo de Yugi tenía una de las cuatro cartas de Dragón Blanco de Ojos Azules que existían en su poder, se ofreció a pagar una ridícula suma de dinero para poder poseer las cuatro, solo para ser rechazado al final.

No satisfecho con esta respuesta, procedió a secuestrar al abuelo de Yugi y tomar a los Ojos Azules de todos modos.

Destruir la carta del Dragon de Ojos Azules

Kaiba destruye la carta final de los Dragones Blancos de Ojos Azules

Aparentemente, Kaiba no estaba satisfecho con solo poseer todas las cartas del Dragón Blanco de Ojos Azules, ya que también quería ser la única persona que pudiera usarlas, así como evitar que alguien más las usara contra él.

Si bien muchos personajes a lo largo de la serie usarían sus Ojos Azules en su contra de todos modos, se aseguró de que solo él tuviera un juego completo y rompió la tarjeta por la mitad en una muestra de desafío contra Yugi y su familia.

El abuelo de Yugi volvería a unir las piezas con cinta adhesiva y las mantendría a pesar de todo, pero Kaiba se aseguró de que nadie más pudiera usarlas.

Poniendo a Joey en su lugar

El primer duelo entre Kaiba y Joey

Durante el arco del Reino Duelista, Kaiba pasa la mayor parte de su tiempo tratando de recuperar a Mokuba y Kaiba Corp. de Pegasus, ya que ambos le fueron arrebatados mientras estaba inconsciente debido a que Yugi lo aplastó mentalmente.

Sin embargo, Kaiba estaba dispuesto a dejar de lado su misión por un momento para mostrarle a Joey lo mal que es un duelista, mientras también mostraba su nueva tecnología de disco de duelo.

No hace falta decir que Joey no tuvo absolutamente ninguna posibilidad contra el ex campeón mundial y fue derrotado sin que Kaiba se pusiera a sudar. Es posible que haya crecido significativamente como jugador durante Duelist Kingdom, pero Joey aún tenía un largo camino por recorrer antes de ser rival para Kaiba.

El duelo en la cima del castillo

Kaiba amenaza con arriesgar su vida si Yugi no perdía su duelo

Una vez más en Duelist Kingdom, Kaiba desafía a Yugi a un duelo por sus fichas estelares y la entrada al castillo de Pegasus. Incluso después de convocar a Blue-Eyes Ultimate Dragon y poner a Yugi en una situación muy difícil, Yugi pudo asegurar su victoria en un turno.

Posiblemente en el peor acto antideportivo de Kaiba que jamás haya cometido, se coloca en el borde de la torre e incita a Yugi a que lo ataque, sabiendo que caerá en picado hasta la muerte si lo hace.

Sin embargo, el plan increíblemente cruel de Kaiba de jugar con la humanidad de Yugi casi fracasó, ya que Atem estaba mucho más dispuesto a matar a su oponente de lo que a Yugi le hubiera gustado y apenas pudo detener el ataque.

Poniendo a Joey en su lugar... otra vez

Kaiba se enfrenta a Joey en la Ciudad de las Batallas

Tras su derrota a manos de Yugi durante Battle City, Joey decide que necesita demostrarle su valía a Kaiba nuevamente desafiándolo por el tercer lugar.

Aún haciendo pucheros por su derrota ante Yugi, Kaiba obedece y se involucra en un duelo mucho menos unilateral que en su último encuentro, aunque todavía es capaz de sacar una victoria a pesar de que Joey casi lo derrota.

Aunque su duelo fue claramente muy cercano, Kaiba se negó a reconocer su crecimiento y continuó insultándolo como si no estuviera a punto de perder ante alguien a quien una vez llamó un mono de duelo.

Explotar toda una isla

Kaiba destruye la isla de su padrastro

Después de que Yugi ganó su duelo final contra Marik Ishtar en Battle City, Kaiba aparentemente se quebró y estaba tan harto de que todos lo golpearan en un juego de cartas para niños, que decide destruir la isla donde se llevaron a cabo las finales haciéndola explotar mientras todos los demás estaban todavía en eso.

Aunque Kaiba tenía una forma de escapar con su impresionante jet de ojos azules, nadie más tuvo el mismo lujo y tuvo que apresurarse hacia un helicóptero cercano pocos segundos antes de que la isla explotara.

Durante su duelo con Dartz

Kaiba se enfrenta a Dartz con ayuda de Yugi

En el arco de relleno de Waking the Dragons, Atem y Kaiba unen fuerzas para derrotar a Dartz en un duelo y finalmente liberar a sus compañeros de los efectos del Sello de Orichalcos.

Aunque tanto Atem como Kaiba comenzaron muy fuertes, convocando a Dragon Master Knight en su segundo turno, la marea del duelo cambiaría una vez que Dartz convocara a Mirror Knight Calling.

Infundir las Fichas del Caballero Espejo con las almas de Mai, Joey, Yugi y Pegasus fue suficiente para evitar que Atem atacara a los monstruos, pero Kaiba no era tan amable. Eligiendo pensar en ellos como simplemente versiones alteradas de hologramas regulares, ataca a Mai sin dudarlo, quien solo se salva con la rápida acción de Joey.

Empujar a Umbra a su muerte

Kaiba deja moriri a Umbra al ganarle en un duelo

Durante Battle City, Yugi y Kaiba terminan en un duelo doble con dos Rare Hunters, Lumis y Umbra, quienes los amenazan con un "Juego de Sombras" que son simplemente explosivos colocados de tal manera que quien pierda sus puntos de vida primero será cayeron a su muerte en un centro comercial.

Mientras Yugi y Kaiba logran ganar, Kaiba no siente ningún remordimiento por dejar caer a Umbra a su muerte.

Umbra pudo haberse salvado con un paracaídas en el último segundo, pero Kaiba definitivamente no sabía que tenía uno y estaba dispuesto a matar a un hombre simplemente para ganar un juego de cartas.

Fromar las casas de The Duel Academy

Yu-Gi-Oh! GX se estreno el 6 de octubre de 2004

En Yu-Gi-Oh! GX, Kaiba ha establecido Duel Academy, una escuela donde los niños pueden aprender los puntos más finos de jugar Duel Monsters y el punto de partida para muchos duelistas profesionales en Yu-Gi-Oh! siguiendo la serie original.

Un aspecto de Duel Academy son las tres casas: Slifer Red, Ra Yellow y Obelisk Blue, siendo Slifer los peores jugadores y Obelisk los mejores jugadores.

Dejando a un lado el obvio comentario a Yugi, aquellos que son relegados a Slifer Red son tratados mucho peor que cualquier otro estudiante, probablemente un subproducto de los sentimientos de Kaiba hacia Yugi y sus amigos.

Toda la temporada 0

La temporada 0 se Yu-Gi-Oh! se estreno el 4 de abril de 1998

La "temporada 0" de Yu-Gi-Oh!, como la conocen los fanáticos de la serie, es mucho más oscura incluso que la siguiente serie de Yu-Gi-Oh! continuaría estando, con Atem mucho más ansioso por matar gente de lo que probablemente debería.

Si bien Atem es una persona bastante violenta, no tiene nada que ver con Kaiba, el de pelo verde, que construye un parque temático asesino completo que avergüenza a Five Nights at Freddy's solo para vengarse de Yugi por vencerlo en Duel Monsters.

