Young Avengers: 10 miembros del equipo que queremos ver en el MCU

Recientemente se reveló que Kang the Conqueror será el villano principal en Ant-Man 3, y con los rumores de que las tres secuelas se usarán para presentar a los Young Avengers, no podemos evitar preguntarnos quién se unirá a las filas de ese equipo en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU en inglés).

Ciertamente se están sentando las bases para su debut, y dado que Kang es el primer villano al que se enfrentaron en los cómics, tiene sentido que se unan a Scott Lang y Hope Van Dyne en la película.

Ahora, de ninguna manera estamos sugiriendo un equipo de diez personas cuando los Jóvenes Vengadores se reúnan, pero los personajes enumerados aquí son aquellos que queremos que se unan a sus filas, ya sea de inmediato o un poco más adelante.

Es un movimiento audaz llevar a los héroes más poderosos de la Tierra en esta dirección, pero una iteración "joven" del equipo podría ser justo lo que este mundo necesita después de Avengers: Endgame.

Los 10 personajes de Young Avengers que podrían aparecer

10. Hulkling

Un extraterrestre mitad Kree, mitad Skrull criado como humano, Capitana Marvel preparó el escenario para la presentación de Teddy Altman, y la próxima secuela, que se cree que es una adaptación de "Secret Invasion", puede explorar fácilmente la idea de que un Kree y Skrull encontró el amor y pasó años escondiéndose en la Tierra.

Hulkling es, por supuesto, abiertamente gay y el interés amoroso de Wiccan, por lo que hay muchas cosas que el personaje puede aportar al Universo Cinematográfico de Marvel, particularmente en términos de diversidad.

No estamos seguros de que Marvel Cinematic Universe necesite otro Hulk, por lo que un cambio de nombre no sería la peor idea del mundo. Sin embargo, hay un montón de potencial con un personaje como este, y explorar lo que significa tener los poderes de Kree y Skrull podría resultar bastante rudo.

9. Ms. Marvel

La Ms. Marvel es una Vengadora en los cómics y nunca se ha unido a las filas de los Jóvenes Vengadores. Sin embargo, se siente como un paso lógico para ella en este mundo compartido, y hay muchas cosas que la joven inhumana podría aportar como miembro de esta nueva iteración del equipo favorito de los fanáticos.

Kamala Khan no es necesariamente un ajuste natural para Ant-Man 3, pero si, como Teddy, ella es parte de Capitán Marvel 2, entonces esos dos podrían convertirse fácilmente en amigos y eventualmente buscar a sus compañeros héroes.

La Sra. Marvel definitivamente necesita seguir siendo una heroína por derecho propio (a diferencia de algunos de los otros miembros de este equipo, puede defenderse en una serie o película en solitario), pero los Young Avengers definitivamente se beneficiarían de su participación, y Kamala en realidad sería una muy buena elección de líder.

8. Hawkeye

Kate Bishop se presentará en la serie de televisión Hawkeye que llegará a Disney +, y todas las señales apuntan al personaje que tomará el relevo de Clint Barton.

Ahora, definitivamente es factible que haga sentir su presencia en Ant-Man 3 (probablemente como amiga de Cassie Lang o alguien que simplemente está en el lugar correcto en el momento correcto), y si Marvel Studios espera que los fanáticos se unan a ella. con el nuevo Hawkeye, ¡entonces convertirla en Avenger sería un buen comienzo!

Hawkeye siempre ha estado en su mejor momento como Avenger, y aunque estamos emocionados de ver lo que Hailee Steinfeld (con suerte) aporta al papel, estamos seguros de que esta iteración también será un gran (Young) Avenger.

7. America Chavez

Según los informes, América Chavez hará su debut en Marvel Cinematic Universe en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y como sabe todo sobre viajes en el tiempo y realidades alternativas, algo nos dice que podría ser muy útil cuando Ant-Man y The Wasp. Choque con Kang.

Si bien no fue miembro de la iteración original del equipo, siempre ha sido una de sus miembros más entretenidas, y su presencia le da a esta versión una verdadera potencia en la que confiar.

Eventualmente, incluso dirigió a los Jóvenes Vengadores, así que después de una aventura con el Doctor Strange y la Bruja Escarlata (que probablemente la llevará a conocer a Wiccan y Speed), incluso podría ser en esa secuela los primeros miembros del equipo que se reúnan para el primera vez antes de regresar en Ant-Man 3.

6. Wiccan

Hubo algunas pistas importantes en el primer adelanto de WandaVision de que se presentarán a los gemelos Scarlet Witch y The Vision, y se rumorea que envejecerán con cada episodio, terminando la serie como adolescentes (que obviamente tienen la edad perfecta para luego unirse a los Jóvenes Vengadores).

Como su madre, Wiccan es un usuario de magia increíblemente poderoso y puede alterar la realidad. Como parte integral del equipo, puede teletransportarlos por todo el mundo y tiene un montón de otras habilidades impresionantes.

Si bien apenas está comenzando a comprender sus poderes, se cree que algún día podrá "reescribir las leyes de la magia", y este es un personaje que puede tener un impacto real en el MCU en el futuro.

5. Speed

La viva imagen de su tío Pietro (más conocido como Quicksilver), Speed es, como su nombre lo indica, un velocista. Al ver que Quicksilver fue asesinado en la misma película en la que apareció por primera vez, Avengers: Age of Ultron, ¡al Universo Cinematográfico de Marvel le vendría bien una especie de reemplazo! No es solo un clon de Quicksilver, por supuesto, y es un gran personaje por derecho propio.

Si bien Joss Whedon ciertamente mencionó la diversión que se puede tener con supervelocidad en la pantalla grande, no nos sorprendería en absoluto ver a Speed unirse a Wiccan tanto en Doctor Strange in the Multiverse of Madness como en Ant-Man 3 (el arrogante más joven es puesto en su lugar por el poderoso Kang es inevitable). ¡Es una pena que no podamos verlo competir con su tío!

4. Spider-Man

Tras los eventos de Spider-Man: Far From Home, la identidad secreta del lanzador de telarañas ha sido revelada al mundo y ha sido incriminado por el asesinato de Mysterio. En el futuro, realmente no sabemos qué esperar de su tiempo en el MCU, especialmente porque Marvel Studios y Sony Pictures solo han acordado una película en solitario más y una sola aparición más allá de eso.

Si bien no creemos que Marvel Studios desperdicie a Spider-Man en un papel secundario en Ant-Man 3, si vamos a tener una película de Young Avengers, entonces el adolescente Peter Parker debería unirse a ellos.

Tiene experiencia luchando junto a los héroes más poderosos de la Tierra para empezar, y aunque casi parece un poco sobrecualificado para el equipo, es posible que puedan beneficiarse de la aportación de Spider-Man.

3. Stature

Teniendo en cuenta el hecho de que Avengers: Endgame envejeció Cassie Lang y Ant-Man 3 incluirá a Kang the Conqueror, es inevitable que Marvel Studios use esa película para que se convierta en Stature.

También se le conoce como "Stinger" en los cómics, pero preferiríamos ver al Universo Cinematográfico de Marvel tener su propia "Mujer Gigante" en la forma de este superhéroe novato. Cualquiera que sea la forma que adopten los Jóvenes Vengadores en la trescuela, este héroe tiene que ser parte de su lista y un miembro fundador.

Si Scott Lang va a seguir a su contraparte del cómic muriendo antes de que su hija se convierta en un superhéroe, Stature puede resultar ser más importante para el MCU de lo que esperábamos.

2. Ironheart

Ironheart es otro héroe que nunca ha luchado junto a los Jóvenes Vengadores, pero hay una manera de hacer que esto funcione en Marvel Cinematic Universe que rinde homenaje a los cómics.

Como sin duda recordarás, Iron Lad es un miembro fundador del equipo que se revela como una versión más joven de Kang que viajó en el tiempo para intentar escapar de su futuro como villano. No esperamos ver eso aquí, pero Riri Williams podría ser fácilmente su antepasado o incluso su hija.

Esta podría ser una forma divertida de llevar a Ironheart al MCU y evitar la necesidad de vincular al personaje con Iron Man de alguna manera (dudamos que Robert Downey Jr. quiera regresar como su ayudante de IA).

1. Patriot

Un miembro fundador de los Young Avengers que ha sido marginado en los últimos años, lijah Bradley es el sobrino de Josiah-X y nieto de Isaiah Bradley, y se espera que este último haga su debut en vivo en The Falcon y The Winter Soldier siempre que que debuta en Disney +.

Con todas las habilidades de un Súper Soldado, no creemos que necesariamente pisaría los dedos del nuevo Capitán América del MCU, pero Marvel Studios podría tener dudas sobre la presentación del "Capitán América-lite". Sin embargo, esperamos que no, ya que sería fascinante explorar el legado de Isaías.

El tiempo lo dirá, pero nos encantaría ver a Patriot hacer sentir su presencia en el MCU más temprano que tarde. ¿Cuál de estos superhéroes es tu favorito del equipo?