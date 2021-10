You 3: Estos son los famosos que se incorporan a la Temporada 3

Como ya te hemos reportado en varios artículos de La Verdad Noticias, miles de televidentes se encuentran a la expectativa del lanzamiento de You 3, la serie de Netflix que ha sido una de las más exitosas en los últimos años.

Tanto es así que desde que terminó la emisión de la segunda temporada en Netflix, entre su audiencia ha habido una especie de histeria colectiva que, por lo visto, solo va a terminar cuando empiece la emisión de la tercera tanda de capítulos.

A tan solo unos días de darse la fecha de su estreno, el próximo 15 de octubre, son varias las preguntas que existen en torno a la producción de la plataforma de streaming. Como por ejemplo la cuestión de los famosos que se incorporan a esta nueva temporada.

You 3 es de las series más esperadas

La serie de Netflix You tiene un punto en común muy fuerte con otra de las series del momento, La casa de papel. Y no nos estamos refiriendo al éxito que ambas han cosechado en los últimos años, aunque bien podríamos hablar de ello largo y tendido.

Nos referimos a que las dos series comenzaron a emitirse en otros canales y plataformas, pero gracias a que la audiencia respondió muy bien Netflix pagó por sus derechos y así poder incorporarla a su amplio catálogo.

La actriz Shalita Grant, tal y como han confirmado los productores de la serie, se incorpora a ella en esta tercera temporada. Se va a encargar de dar vida a una influencer que se hace amiga de Love.

¿Qué más famosos se unen a You 3?

La nueva temporada de You se estrena el próximo 15 de octubre.

Sin embargo, también se va a incorporar a ella Travis Van Winkle que va a interpretar a un millonario que se va a hacer amigo de Joe. En realidad estamos deseando ver qué peso van a tener en la trama estos personajes nuevos.

Si te estás preguntado cuántas temporadas tendrá la serie You, no te vamos a poder responder a esa pregunta. Pero que sepas que su final no está cerca. Y es que una de sus creadoras aseguró hace poco que la serie puede durar todavía muchas temporadas más.

