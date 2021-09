Yahya Abdul-Mateen II confirma que es Morfeo en "Matrix Resurrecitions".

El actor Yahya Abdul-Mateen II confirmó que interpreta una versión del personaje de "Matrix Resurrections" de Laurence Fishburne en la cuarta película de la franquicia.

Mateen, de 35 años, compartió una foto de sí mismo como el personaje de "The Matrix Resurrections" a través de Instagram. Simplemente subtitulada, "MORPHEUS", la foto muestra al actor meciendo un largo abrigo de cuero, gafas de sol y armas encendidas.

Los fanáticos ciertamente se volvieron locos por la noticia, con muchos comentando el fuego, aplaudiendo y emojis de caras sorprendidas. Además, el tráiler de la película se lanzó el 9 de septiembre, dando a los fanáticos una muestra muy necesaria de la muy esperada película de ciencia ficción.

El elenco de Matrix se reúne tras 18 años

El elenco está de nuevo unido 18 años después de la tercera película y cuenta con las estrellas keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, así como Daniel Bernhardt, Priyanka Chopra-Jonas, Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y Jessica Henwick.

El tráiler mostraba al personaje de Mateen dándole a Neo (Reeves) la infame píldora roja y ayudándolo a luchar contra los atacantes. Los fanáticos sugieren que en el tráiler de Matrix Resurrections hay revelaciones, secretos y detalles de la historia de ciencia ficción.

Laurence Fishburne no fue invitado a Matrix Resurrections

Fishburne, de 60 años, reveló a principios de este año en una entrevista con Collider que no fue invitado a regresar a Matrix 4, la última película de los Wachowski. "No estoy en la próxima película de 'Matrix' y tendrías que preguntarle a Lana Wachowski por qué, porque no tengo una respuesta para eso".

En otro perfil, el actor le dijo a Vulture: "Tal vez eso me haga escribir otra obra. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial".

"Probablemente sea el papel por el que seré mejor recordado, lo cual es genial; no es lo único por lo que seré recordado, que es mejor. Lo que obtengo con él es que tengo a Darth Vader en esta mano, y tengo a Obi-Wan en esa mano. Tengo a Bruce Lee, tengo a Muhammad Ali barajado allí, y tengo kung fu", sentenció Fishburne sobre Matrix 4.

