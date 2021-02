Ya esta lista la 'autobiografía' de Paul McCartney ¿Cuándo se publicará?

Será "lo más parecido a una autobiografía" que Paul McCartney "pueda llegar hacer": el ex Beatle está listo para publicar 'The Lyrics', una inmersión profunda en su vida, basada en las conversaciones que tuvo con el poeta ganador del premio Paul Muldoon.

The Lyrics, un "autorretrato en 154 canciones" en dos volúmenes y más de 900 páginas, se publicará el 2 de noviembre.

¿De que tratará la autobiografía de Paul McCartney

Será "un relato caleidoscópico en lugar de cronológico" de la vida del artista, dijo el editor Allen Lane, y cubrirá las primeras composiciones de la infancia del músico, escribió su primera canción a los 14 a través del catálogo de los Beatles hasta Wings, álbumes en solitario y su vida actual.

El libro cubrirá “las circunstancias en las que fueron escritos, las personas y los lugares que los inspiraron, y lo que McCartney piensa de ellos ahora”.

McCartney dijo: “Más a menudo de lo que puedo contar me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir nuevas canciones.

“A algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los eventos del día a día del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito. Y estas canciones abarcan toda mi vida ".

Muldoon, el poeta irlandés ganador del premio Pulitzer, editó el libro, que se basa en conversaciones que ha tenido con McCartney. “Sir Paul y yo nos reunimos regularmente durante un período de cinco años durante sesiones de dos o tres horas en las que hablamos de manera muy intensa sobre el trasfondo de media docena de canciones”, dijo Muldoon.

“De una manera extraña, nuestro proceso imitó las sesiones de la tarde que tuvo con John Lennon cuando escribieron para los Beatles. Estábamos decididos a no salir de la habitación sin algo interesante ".

Muldoon dijo que se sintió "impresionado una y otra vez por lo que se podría llamar la disposición 'académica' de Paul McCartney" durante el proceso.

Integrantes de los Beatles.

“Es una de las personas más optimistas y optimistas que conozco, pero su comportamiento general no debería sugerir que es otra cosa que un pensador profundo.

Él mira detenidamente cada aspecto de la vida y creo que a los lectores, viejos y nuevos, les sorprenderá un libro que muestre ese lado de él. Saldrá de este libro como una figura literaria importante”, dijo Muldoon.

"Sus conocimientos sobre su proceso artístico confirman una noción que habíamos adivinado: que Paul McCartney es una figura literaria importante que se basa en y extiende la larga tradición de la poesía en inglés".

Además según La Verdad Noticias los volúmenes también incluirán material del archivo personal de McCartney, incluidos borradores, cartas y fotografías nunca vistos públicamente. “Aprendemos íntimamente sobre el hombre, el proceso creativo, la elaboración de melodías, los momentos de inspiración”, dijo el editor.

McCartney dijo que esperaba que lo que había escrito "mostrara a la gente algo sobre mis canciones y mi vida que no hayan visto antes". “Traté de decir algo sobre cómo ocurre la música y lo que significa para mí y espero lo que pueda significar también para los demás”, dijo.

Los libros anteriores de McCartney incluyen Blackbird Singing, una colección de letras y poemas que abarca desde 1965 hasta 1999; High in the Clouds, un libro para niños escrito con Philip Ardagh; y el libro de imágenes ¡Hey Grande!, basado en su relación con sus ocho nietos e ilustrado por Kathryn Durst.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.