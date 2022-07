Ya está aquí el primer tráiler de "Shazam! Fury of the Gods"

Revelan primer avance de "Shazam! Fury of the Gods"

"Shazam! Fury of the Gods" ya tiene un primer avance y vaya que ha sorprendido a la audiencia por lo mostrado en pantalla, siendo sin duda una de las producciones de DC que más espera el público.

El regreso del mítico superhéroe viene cargado consigo de nuevos y espectaculares villanos, así como también de otros personajes superpoderosos en el desarrollo de la cinta.

Luego de que la cinta aplazara su estreno hasta el finales de año, ahora los fanáticos y seguidores de la historia de este héroe por fin tenemos un primer avance oficial, mismo que en La Verdad Noticias te compartiremos a continuación.

A través de redes sociales, DC comics ha compartido el primer vistazo oficial para la secuela de Shazam, el superhéroe que sin duda es uno de los más esperados por los fanáticos.

"Regresa Billy Batson (Asher Angel), un joven huérfano de 14 años, normal y corriente, al que le cambia la vida por completo el convertirse en el superhéroe adulto Shazam (Zachary Levi) cada vez que grita la palabra 'Shazam!'",nos revela un primer avance de la cinta.

Dicho tráiler se dio a conocer en el panel de la DC en la San Diego Comic Con y fue presentado por el elenco protagónico incluyendo a Zachari Levy.

¿Cuándo se estrena la película?

Originalmente la cinta tenía planeado estrenarse a mediados de año, es decir en el verano, sin embargo tras una serie de retrasos será hasta finales del mismo cuando le podramos ver en pantalla.

Específicamente será el 21 de diciembre de 2022 cuando la secuela de este héroe se apodere de las salas de cine y compita en taquilla contra el monstruo que representa Avatar.

"Shazam! Fury of the Gods" contará con el regreso estelar de Zachari Levy, además de que promete conectar con la cinta de Black Adam y establecer un nuevo universo en DC.

