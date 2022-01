Willem Dafoe quiere interpretar a un "falso Joker" junto a Joaquin Phoenix

El plan de William Dafoe para ser un nuevo "Joker"

Todo parece indicar que Willem Dafoe ha escuchado las plegarias de los fanáticos para interpretar al Joker y aunque la idea le fascina, aseguró que le encantaría hacerlo pero junto a Joaquín Phonenix.

El multifacético actor expresó que podría interpretar a un falso Guasón y así poder compartir créditos en pantallas con el actual Joker en la cinta de Todd Phillips.

El papel por el que Joaquín Phoenix ganó un Premio Oscar es muy cotizado, pues junto a las declaraciones de Dafoe también renace la probabilidad de ver al mítico villano en la cinta "The Batman".

El plan de William Dafoe para ser un nuevo "Joker"

Willem Dafoe brilló por su participación en "Spider-Man: No Way Home" como el duende verde, por lo que debido a su versatilidad para crear villanos, es que los fanáticos lo han volteado a ver para una versión del Joker.

El actor habló para la revista GQ sobre la idea de dar vida al príncipe payaso del crimen, indicando que le encantaría traer a la vida a una ser una versión impostora del Joker en competencia con el de Joaquin Phoenix.

"Hay algo interesante en la idea de que hubiera un impostor del Joker. Por lo tanto, sería posible no Jokers enfrentados, sino a alguien que dice el Joker pero no lo es. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si tenemos al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tener a alguien que imite lo que hizo. He fantaseado con eso. Pero aparte de eso, no voy a hablar con nadie [al respecto], tú eres el primero".

La idea de Dafoe no es nada despreciable, sin embargo y dado el rumbo que han tomado las más recientes cintas de Warner, es poco probable que eso pueda suceder.

¿Habrá Joker 2?

Fue en 2019 cuando Todd Fillips sorprendió con el estreno en cines de "Joker", cinta que protagonizó majestuosamente Joaquín Phoenix.

La actuación de Phoenix fue premiada con decenas de galardones, siendo el Premio Oscar a Mejor Actor el más importante de todos ellos.

Sin embargo y por mucho que los fanáticos así lo quieran, es poco posible que exista "Joker 2" e incluso que Willem Dafoe sea tomado en cuenta para una versión del villano.

