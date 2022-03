'We Don't Talk About Bruno' encabeza Billboard Hot 100 por quinta semana

“We Don't Talk About Bruno”, de la exitosa película animada de Disney Encanto, encabeza la lista de canciones Billboard Hot 100 por quinta semana.

La canción, de Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el elenco de Encanto, extiende su marca con más semanas en el No. 1 en Hot 100 por el éxito de la película de Disney, y ahora reclama más semanas en la cima que los otros dos líderes de películas de Disney combinados.

El Hot 100 combina transmisión de todos los géneros en EE. UU. (audio oficial y video oficial), transmisión de radio y datos de ventas. Todas las listas (fechadas el 5 de marzo de 2022) se actualizarán en Billboard.com mañana (1 de marzo).

“Bruno” atrajo 29,9 millones de reproducciones en EE. UU. (un 7% menos), 7,9 millones de impresiones de audiencia en radio (un 23% más) y vendió 6600 descargas (un 12% menos) en la semana de seguimiento del 18 al 24 de febrero, según datos de MRC.

Tras su coronación Hot 100 hace cuatro semanas , “Bruno” se convirtió en el primer número 1 en la lista publicada por Walt Disney Records; el primer líder por su único escritor, Lin-Manuel Miranda ; y el segundo No. 1 de una película animada de Disney, después de “A Whole New World” de Peabo Bryson y Regina Belle, de Aladdin , que encabezó la lista durante una semana (6 de marzo de 1993).

La película de Encanto sigue liderando la lista

A medida que lacanción “We Don't Talk About Bruno” encabeza el Hot 100 por quinto ocasión, avanza su marca como el No. 1 más largo de cualquier película de Disney, animada o de acción en vivo. Así , con cinco semanas en el No. 1, “Bruno” ahora cuenta con más semanas en la cumbre que los otros dos líderes de las películas de Disney juntos.

