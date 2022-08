Warner Bros. reacciona a los escándalos de Ezra Miller; presenta tres soluciones

Existe mucha incertidumbre sobre las acciones que DC y Warner tomará en contra del actor tras múltiples escándalos.

Ezra Miller se ha convertido en recurrente tema de conversación en las redes sociales debido a los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrado últimamente, los cuales incluyen acusaciones de violencia, robo y hasta secuestro. Ante dicho panorama, los fans se cuestionan sobre su futuro como protagonista en The Flash, la nueva película del DCEU.

Por tal motivo, una persona cercana a Warner Bros. reveló en exclusiva para el sitio The Hollywood Reporter que los ejecutivos del estudio ya están analizando que medidas tomar ante el errático y controversial comportamiento que ha tenido el actor, quien es protagonista de una de sus películas más costosas y también una de las más esperadas por el público.

La cinta de DC y Warner está programada para ser estrenada en cines el próximo 23 de junio de 2023.

Según lo declarado, los directivos han estudiado tres posibilidades, dos de ellas bastante favorables para Ezra Miller. La otra posibilidad implica la cancelación de la película, algo que no extrañaría en lo absoluto si tenemos en cuenta que ‘Batgirl’ fue cancelada pese a estar en los últimos detalles previo a su estreno en algún momento del 2022.

Las opciones que Warner Bros. tiene para Ezra Miller

El actor se unió al DECU en 2016 y tendría su oportunidad protagónica en 2023.

Escenario 1

Se rumora que el actor se ha comprometido a buscar ayuda profesional. De ser así, él podría dar una entrevista para explicar la razón de su errático y polémico comportamiento para luego participar en una publicidad limitada de la película, la cual se estrenaría en la fecha programada.

Escenario 2

En dado caso de que Ezra Miller no busque ayuda, el estudio tiene contemplado continuar con sus planes de estrenar The Flash. Eso sí, el actor no estaría involucrado en la promoción de la película y ya no sería contemplado para interpretar al personaje de DC Comics que lo lanzó a la fama.

Escenario 3

Si el actor continúa inmerso en la polémica, Warner Bros. se verá obligado a cancelar la película con un valor de 200 millones de dólares. De esta manera se rechaza cualquier idea de reemplazo, ya que el filme no se puede volver a grabar con otro actor debido a que Ezra Miller interpreta varios personajes y aparece en la mayoría de las escenas.

¿Cuántos años tiene Ezra Miller?

El talento y carisma del actor ha sido opacado por los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrado.

Ezra Miller nació el 30 de septiembre de 1992, por lo que ahora tiene 29 años de edad. El actor estadounidense inició su carrera artística en 2008 pero fue hasta 2011 que cobró relevancia al dar vida a Patrick en The Perks of Being a Wallflower y en 2016 se une al DCEU con el personaje de Flash.

