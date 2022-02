Warner Bros. comparte el avance de todo lo que está por estrenarse de DC

Mira los avances de las nuevas cintas del DC Universe/Foto: La república

Warner Bros. ha causado gran emoción en los fanáticos del universo de DC ya que en redes sociales ha compartido un video con sorprendentes avances de las siguientes películas que se estrenarán este 2022: The Batman, Aquaman, Black Adam y The Flash.

Con la frase “El mundo necesita héroes”, el estudio ha hecho un compilado de las mejores escenas de cada uno de los teasers de las próximas cintas. De esta manera, se recuerda al público los títulos que están por llegar a la gran pantalla en los siguientes meses y que han generado grandes expectativas por sus personajes, elenco, historia y producción.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, durante el 2021 la única película de DC que se estrenó en cines fue El Escuadrón Suicida de James Gunn, la cual tuvo un buen recibimiento por los fans y expertos.

¿Cuándo se estrenan las nuevas películas de Warner Bros. del DCEU?

La película The Batman se estrenará en cines el 4 de marzo; mientras que Black Adam llegará el 29 de julio. En cuanto a The Flash se lanzará el 4 de noviembre y Aquaman and the lost kingdom llegará el 21 de diciembre, justo durante la temporada navideña.

En el video promocional también tenemos una nueva mirada al renovado logotipo de DC tras el que presenta a los cuatro héroes individualmente, asignando a cada uno sus respectivos colores.

Cabe destacar que Warner Bros. pretende cambiar el Universo Extendido de DC (DCEU por sus siglas en inglés) con la historia que se presentará en The Flash, algo que ha dejado muy intrigados a los fanáticos, quienes esperan que las nuevas películas logren conectarse entre sí.

Películas de DC sólo estarán en el cine

Warner planea un lanzamiento exclusivo en cines/Foto: Friki

Con la finalidad de que las nuevas películas de DC logren altas cifras en taquilla, todas solamente se estrenarán en el cine, y no estarán disponibles pronto en streaming. Recordemos que las cintas de Warner Bros. normalmente se publican en HBO Max.

