Warner Bros. cancela películas de New Gods y spin-off de Aquaman

DC Films y Warner Bros. anunciaron que las películas de New Gods, con Ava DuVernay como directora, y el spin-off de Aquaman The Trench, desarrollado por James Wan, no se encuentran ya en desarrollo.

Ava DuVernay dirigiría New Gods y James Wan el spin-off de Aquaman The Trench.

Según el comunicado los directores y demás staff de las respectivas producciones regresarían a los proyectos en caso de que se decidiera llevarlos adelante de nuevo sin embargo esto es poco probable.

Respecto a New Gods se cree que fue demasiado para Warner Bros. que Darkseid fuera el villano principal de esta película del universo cinematográfico de DC tras haberlo sido en el popular corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia.

El spin-off de Aquaman The Trench cayó en conflictos de calendario ya que el director James Wan tiene también el compromiso con Aquaman 2 lo que motivó la decisión de cancelar el proyecto.

El universo extendido animado de DC

Y es que además de las taquilleras cintas de Hollywood el universo extendido animado de DC es elogiado y seguido por los fans de la compañía de cómics cuyo proyecto más reciente ha emocionado a quienes veían la serie animada de Batman de 1992.

Con la llegada de esta serie a HBO Max circulan fuertes rumores de que la compañía planea una secuela que de tener éxito podría significar también el regreso de la animación de la Liga de la Justicia.

Es asi que los universos cinematográficos de DC continúan avanzando y adaptándose a la respuesta de los fans y las audiencias como comprueba la decisión de Warner Bros. de cancelar las películas de New Gods y The Trench, spin-off de Aquaman. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las próximas cintas de la franquicia para traerte lo más reciente.

