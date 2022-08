Warner Bros. cancela 'Batgirl' por ser un "absoluto desastre"

Warner no estrenará 'Batgirl' en cines ni en HBO Max

De manera contundente Warner Bros. decidió archivar todo tipo de planes sobre 'Batgirl', cinta que aunque ya estaba filmada en su totalidad, no verá su estreno en cines ni en la plataforma de streaming de HBO Max.

Aunque nada es todavía oficial, fuentes muy cercanas al estudio mencionaron para The Wrap, medio que se especializa por ser muy atinado con sus noticias y adelantos en el mundo cinematográfico.

De tal manera la cinta que traería el regreso de Michael Keaton en el rol de Batman no llegará a cines y a pesar de representar una gran pérdida millonaria para el estudio, decidieron no seguir apostando por un producto que no aportará nada al futuro del DC Extended Universe.

Warner no estrenará 'Batgirl' en cines ni en HBO Max

Warner no estrenará 'Batgirl' en cines ni en HBO Max

Según informes dentro de la industria de Hollywood reveló a The New York Post qua la película de Batgirl ha sido cancelada por Warner Bros.

Eso significa que la cinta no llegará a las salas de cine ni mucho menos tendrá como destino la plataforma de HBO Max, como en un principio se había manejado.

Dicho rumor también ha sido señalado por The Wrap, pues indican que Warner Bros. Pictures está enfocada en los éxitos de taquilla de la gran pantalla, es decir centrará su esfuerzos en grandes blockbusters.

La cinta tendría en su elenco a figuras como Leslie Grace en el rol principal y el tan esperado regreso de Michael Keaton como Batman tras 30 desde su última partida.

Te puede interesar: Aquaman 2: ¿Por qué Ben Affleck regresa como Batman?

¿Por qué cancelaron la película?

¿Por qué cancelaron la película?

Los antes mencionados medios indican que la decisión principal del estudio para cancelar la cinta fue que la consideraron un “un absoluto desastre”, archivando de esa manera cualquier posibilidad.

Cabe mencionar que el estudio había desembolsado aproximadamente 90 millones de dólares en su realización y todo ello será un dinero que no recuperarán al momento de guardar la cinta.

'Batgirl' estaba planeada a estrenarse a finales de este mismo año, sin embargo las recientes movidas en el calendario del DCEU la obligaron a esperar y con ello aplazar varias cuestiones de su producción.

Síguenos en nuestra cuenta oficial de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!