Warner Bros cree que The Flash es una de sus mejores películas de DC

A pesar de todos los problemas que rodean el proyecto, Warner Bros. Discovery cree que la película The Flash , protagonizada por Ezra Miller, es una de sus mejores películas de DC. Ha pasado casi una década desde que WB anunció originalmente planes para una película en solitario centrada en Barry Allen de Miller.

Después de que varios directores se unieron y se fueron y la película perdió varias fechas de lanzamiento, The Flash encontró su equilibrio después de que Andy Muschietti se convirtiera en su director.

La película ha atraído a los fanáticos durante mucho tiempo debido a la promesa de que adaptaría una de las historias cómicas más grandes del personaje, Flashpoint , donde Barry viaja en el tiempo para salvar a su madre de la muerte, pero estropea la línea de tiempo.

Miller interpretó previamente a Flash en Batman v Superman: Dawn of Justice , Suicide Squad , Justice League y Peacemaker , pero The Flash será su primera aventura en solitario. Aunque es su película, WB y DC la convirtieron en una película cruzada épica.

Esto incluye presentar al Batman de Ben Affleck de la línea de tiempo principal del Universo Extendido de DC, mientras que la historia del multiverso allana el camino para que el Batman de Michael Keaton regrese por primera vez desde Batman Returns de 1992 . El público también verá el regreso del General Zod (Michael Shannon) , el debut de Supergirl (Sasha Calle), múltiples versiones de Flash y potencialmente incluso más personajes del DCEU.

El entusiasmo que muchos tienen por The Flash parece estar bien ubicado, ya que un nuevo informe afirma que Warner Bros. está muy interesado en la película. En una historia de Variety sobre lo que WB va a hacer con The Flash luego de los repetidos problemas y controversias legales de Miller, el medio mencionó la confianza del estudio en que la película ofrece.

Específicamente, se dice que Warner Bros. ve a The Flash como una de sus mejores películas de DC. Esta línea no limita la calidad de la película solo al DCEU, lo que significa que el estudio podría pensar en ella como cualquier película de DC que hayan hecho.

La creencia general que WB tiene en The Flash es una buena señal para la película. Las películas del DCEU han producido algunos grandes éxitos en términos de calidad y éxito, como Wonder Woman y The Suicide Squad .

Con los gustos de Shazam! y Aquaman también se vieron como éxitos bien recibidos, The Flash , potencialmente mejor que cualquiera de estas películas antes mencionadas, sería un gran logro para Muschietti y el resto del elenco y el equipo. Incluso existe la posibilidad de que Warner Bros. vea la película en un nivel similar al de The Dark Knight de Christopher Nolan, The Batman de Matt Reeves y el Joker de Todd Phillips.

En última instancia, solo el tiempo dirá si The Flash es o no tan bueno como Warner Bros. cree que es. El trabajo de Muschietti en la franquicia It hace que la probabilidad de que entregue otro éxito sea alta. Incluso si no es perfecto, las posibilidades de crossover multiverso de The Flash que se espera que incluya serán un punto a favor de la película.

Los principales crossovers y las historias de multiversos se están volviendo aún más populares, por lo que The Flash podría recibir una respuesta muy positiva cuando se lance el próximo año si cumple en ese frente.

