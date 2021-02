WandaVisión: Todo lo que sabemos sobre la muy ESPERADA temporada 2

WandaVisión de Marvel Studios ha sido muy popular en Disney Plus, junto con los 7 episodios que ha emitido hasta ahora. Con solo pocos episodios de la temporada para el final, el showrunner de WandaVisión, Jac Schaeffer, responde preguntas sobre Easter Eggs, composición y también la posibilidad de la temporada 2.

Cuando se le preguntó si habrá una segunda temporada de WandaVisión a través de una reunión con The AV Club, Jac Schaeffer dice y se ríe: “Ojalá pudiera responder eso. Yo no puedo. Es sólo mi esperanza que la gente continúe mirando y disfrutando de la temporada que tenemos".

¿Qué esperamos ver en WandaVision temporada 2?

Este nivel de secreto es común con las propiedades de Marvel, pero no es sorprendente en lo que respecta a WandaVisión. Se ha confirmado que el programa está preparando Doctor Strange and the Multiverse of Madness, por lo tanto, tanto los resultados de la serie en sí como lo que sucede en la película Doctor Strange contribuirán a la posibilidad de otra temporada.

WandaVisión continúa llena de pistas y huevos de Pascua hasta ahora, y Schaer dice que cómo son estas cosas en el programa es "un procedimiento intrigante". “Quiero decir que hay mucho que está en la página correcta, así que al igual que los anuncios, dice Hydrasoak, como en el texto, también está el eslogan y todo”, aclara.

“Pero eso es mucho antes de que se involucre el director, y luego, ciertamente, antes de que se involucren los jefes de sección, y todas esas personas aportan una capa excesiva de especias.

Específicamente con la utilería, y también con el diseño de producción y vestuario ”. Schaeer dice que todos los artesanos conocen la totalidad de esta historia y lo que están haciendo con el programa, lo que les permite agregar "toda esta sensación extra".

WandaVisión no es el único proyecto de Marvel en el que ha trabajado Schaeer. También ha trabajado en Captain Marvel y la próxima película Black Widow. Cuando se le pregunta qué le gusta de trabajar en proyectos de superhéroes femeninos, dice: “Disfruto escribir a chicas y también me gusta escribir una alegoría.

Elizabeth Olsen como La Bruja Escarlata.

Eso para mí es lo que significa escribir una superhéroe femenina, es que estoy escribiendo mujeres primero, y luego encontrarás muchas capas locas de ciencia ficción y fantasía y comentarios sociales, y todo es tan descomunal, y hace que es más fácil examinar los temas que me interesan ".

WandaVisión seguramente está llena de personajes femeninos intrigantes, que involucran a la propia Wanda, Darcy Lewis, Monica Rambeau e incluso a las conocidas de Westview, Agnes y Dottie.

Cada uno de esos personajes es una parte diferente del rompecabezas que es WandaVision. Hay muchas posibilidades de que sus roles crezcan durante el resto de la temporada uno o posiblemente en la temporada 2.

WandaVisión se está transmitiendo actualmente en Disney Plus, no dejes de seguir a La Verdad Noticias para mantenerte informado sobre esta serie favorita de muchos que esta dando de que hablar.

