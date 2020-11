Voltron: 10 cosas que no sabías de Lance McClain

En 2016, Netflix reanimó la clásica serie Voltron con Voltron: El Defensor Legendario. A lo largo de ocho temporadas y 76 episodios, la serie siguió a un grupo diverso de personajes mientras buscaban salvar el universo del Imperio Galra.

En ese grupo de personajes está Lance McClain: originalmente el piloto del león azul, quien más tarde en la serie se convertirá en el piloto del león rojo y segundo al mando. Lance comienza siendo el payaso del grupo, ayudando a aliviar los momentos tensos de la serie, sin embargo, mientras las historia va avanzando podemos ver como Lance crece como personaje para convertirse en un verdadero héroe de la galaxia junto con el equipo Voltron.

1. Origen

Lance McClain de Voltron

Los fans con buen oído se habrán dado cuenta que la ciudad natal de Lance tuvo una mención temprana en la serie, aunque no se mencionó a menudo. Lance era originario de Varadero, aunque no es donde la mayoría de su familia terminó en la serie.

Para la temporada siete, la familia de Lance estaba incrustada en la base de la guarnición en la Tierra ya que tenía miembros de la familia luchando contra el Galra. Varadero está en Cuba. El nombre de la playa es Playa Azul, que va perfectamente con Lance, pues al inicio de la serie él es el piloto del león azul. La playa es en realidad un lugar turístico muy popular en el mundo real, aunque no está del todo claro si estaba en la serie animada también.

2. Armas

Armas de Lance McClain

Los paladines de Voltron tenían un arma ingeniosa. Los Bayards pueden transformarse en una variedad de objetos para ser utilizados en el campo. La mayoría de los paladines tenían un arma (o dos) de elección. Aunque Lace aprendió a usar diferentes armas con su bayard, como la espada aldeana, su elección más frecuente fue la de una pistola.

Lance descubre que en realidad tiene muy buena puntería que lo salvó a él y a sus compañeros en varias ocasiones. Le gustaba recordarle al equipo sobre su habilidad de puntería, y Shiro finalmente comenzó a llamarlo el "francotirador del equipo" después de escuchar a Lance nombrarse a él mismo de esa manera. Buena puntería debe haber corrido en la familia porque su hermana Verónica también tenía un tiro increíblemente bueno.

3. Piloto de combate

Piloto Lance de Voltron

Lance comenzó en el Garrison como aprendiz al igual que cualquier otro. En donde era un piloto de carga, responsable de las entregas. Sin embargo, en el momento en que encontró el león azul de Voltron, fue ascendido a piloto de combate.

Lance ganó el ascenso porque Keith fue expulsado de Garrison, dejando un puesto de piloto de combate abierto. Para poder hacer el movimiento, sin embargo, tuvo que haber sido el piloto de carga mejor clasificado en la base. Eso significa que sus habilidades de tiro fueron igualadas por sus habilidades de pilotaje.

4. Comida Favorita

Lance McClain de Voltron

Una vez que los fans supieron que Lance y su familia son de Cuba, es fácil deducir que un plato tradicional cubano podría ser su favorito. Ese no es el caso.

Cuando The Paladin Handbook se publicó, incluía muchos detalles sobre los paladines que no necesariamente habían entrado en la serie animada todavía. Uno de esos detalles era la comida favorita de Lance. Sucedía que eran nudos de ajo. Se pueden encontrar a menudo en restaurantes italianos.

5. En que área sobresale más

Lance de Voltron

Cada uno de los paladines tiene sus propias áreas de experiencia. Sabemos que Lance tiene buena habilidad cuando se trata de disparar y volar.Sin embargo, Keith y Shiro en realidad eran mejores pilotos que Lance. Pero hay otra área donde Lance sobresalió y sus compañeros de equipo no mucho. Estar bajo el agua.

Hay algunas veces en la serie donde algunos de los paladines se encuentran sumergidos. Lance en particular parecía adaptarse al agua más fácil que sus compañeros. Mientras que eso podría tener algo que ver con su conexión con el león azul, que también tenía una conexión con el agua, los fans especulan que podría tener más que ver con su vida en la Tierra. Lance creció en una ciudad de playa, así que habría estado cerca del agua toda su vida. Es totalmente posible que Lance pasó mucho tiempo nadando mientras crecía, dándole una ventaja.

6. Que edad tiene

Edad de Lance McClain

La edad de Lance era en realidad estuvo en debate por algún tiempo. El actor de voz Jeremy Shada dijo que el personaje comenzó la serie a los 16 años en una entrevista, pero The Paladin Handbook no lo confirmó. En cambio, decía que empezó la serie a los 17 años.

Un año pasó después de que Shiro fue capturado en la serie, por lo que tenía 18 cuando el equipo pensó que habían recuperado a Shiro. Aunque hubo un montón de extraños incidentes de dilatación del tiempo y rasgaduras en la realidad a lo largo del espectáculo, los paladines sólo pasaron unos dos años en el espacio, lo que significa que tenía cerca de 20 años cuando la serie terminó, aunque desde la perspectiva de todos los que lo esperaban en la tierra, se veía mayor.

7. Su cumpleaños

Voltron

El verdadero cumpleaños de Lance no fue revelado durante la serie. En cambio, podcasts y libros después de la serie revelaron que su cumpleaños es el 28 de julio. En Astrología Occidental, el 28 de julio es menos de una semana dentro del ciclo de Leo.

No tienes que estar interesado en la astrología para encontrar interesante que uno de los paladines más conectados a los leones de Voltron nace bajo el signo del león. Para aquellos que sí colocan acciones en la astrología, se puede notar que la mayoría de los Leos, como Lance, tienden a ser confiados, generosos e increíblemente apasionados.

8. Diferencias de la serie al cómic

Serie Voltron

En 2011, Devil’s Due publicó su propia versión de la historia de Voltron. La serie corta no vio a Lance como un adolescente en una escuela militar. En cambio, tenía unos veinte años y una historia muy diferente.

Para la serie de cómics, Lance fue imaginado un poco como criminal. Era un corredor de carreras y un adicto a la adrenalina que ganó lecciones de vuelo. Esas lecciones cambiaron su vida, pero aún así terminó de vuelta en la cárcel. Esta versión de Lance fue reclutada en medio de una sentencia de cinco años para ayudar a buscar a Voltron en otro planeta.

9. ¿Por qué su voz suena tan familiar?

Actor de voz de Lance McClain en Voltron

Para los fans de las series animas, la voz de Lance definitivamente sonará familiar. Su actor de voz, Jeremy Shada, ha estado haciendo trabajos de interpretación desde que era un niño. Los fans de la probablemente reconocerán la voz de Shada de Adventure Time.

Notablemente, proporcionó la voz de Finn durante ocho años. Además de eso, también ha hecho trabajo de voz en videojuegos como Tell Tale’s Guardians Of The Galaxy y Code Name: STEAM.

10. De quién es el personaje favorito

Lance McClain

Aquellos que trabajan detrás de la serie en la televisión podrían no querer admitir a sus personajes favoritos para no alienar a ningún miembro del elenco. Sin embargo, algunos del equipo detrás de Voltron, admitieron lo mucho que amaban a Lance.

Tim Hedrick, el escritor principal, editor de historias y director de voz de la serie admitió que Lance era su personaje favorito para escribir - aunque su elección cambió mientras trabajaba en el programa, ya que a veces prefería a Hunk. Del mismo modo, Joaquim Dos Santos, productor ejecutivo y escritor/ director de la serie, llamó a Lance su "personal favorito" mientras trabajaba en la serie.