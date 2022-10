Viola Davis desafía al machismo de Hollywood con 'La Mujer Rey'

"La Mujer Rey": un mensaje claro a Hollywood sobre el machismo

Viola Davis siempre se ha distinguido por ser una actriz vocal que pretende enviar un mensaje con sus impecables actuaciones, ya sea en películas dramáticas, de tinte político, o como en esta ocasión con "La Mujer Rey" que es todo un drama de acción.

Con esta película la experimentada actriz se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia representada por la cineasta Gina Prince-Bythewood, quién resaltó el rol de la mujer y la representación que este filme busca en la industria cinematográfica de Hollywood.

La película que pretende encabeza la lista rumbo a los premios Oscar del próximo año, es más que un producto comercial, pues representa las voces de las mujeres negras que dieron la vida por su nación y como al mismo tiempo se ejemplifica en tiempos presentes con la lucha que viven contra el racismo y la discriminación.

Como previamente te comentamos al inicio de esta nota, en el Festival Internacional de Cine de Morelia se presentó la cineasta Gina Prince-Bythewood, directora de la cinta que tiene como protagonista a Viola Davis, en dónde hablo sobre lo importante que es desmontar los estereotipos de la mujer en la industria de Hollywood.

“Ser mujer y ser capaz no solo contar historias personales, sino también de acción, es importante. En Hollywood hay una falacia de que las mujeres no quieren ni pueden hacer acción y tampoco ver; eso no es verdad”, agregó.

La historia encamina al espectador por un viaje al África de 1820, para contar la epopeya inspirada en hechos reales ocurridos en el reino de Dahomey, donde una célula militar conformada solo por mujeres se prepara para luchar contra las tropas invasoras.

“Me encanta la grandeza del guion, las grandes batallas; lo verdaderamente hermoso es darte cuenta de que esta es una historia íntima sobre una madre y su hija. Este tipo de película conecta conmigo, porque soy adoptada”, dijo la cineasta.

¿Quién es Viola Davis?

Nacida un 11 de agosto de 1965 en Carolina del Sur, Estados Unidos, Viola Davis es una actriz y productora estadounidense que en la actualidad tiene 57 años de edad.

Durante su pasó por el medio del espectáculo podríamos resumir Qué es una de las actrices más importantes de todos los tiempos y ganadora del Premio Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por sus entrañables personajes, mismos que se resumen en cintas como "The Help", "Barreras" e incluso "The Suiced Squad".

Además de su rol protagónico en La Mujer Rey, podemos ver a Viola Davis en el film de Dwayne Johnson, "Black Adam", interpretando nuevamente a Amanda waller en el Universo Extendido de DC Cómics.

