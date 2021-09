'Venom': dónde ver la película de 2018 antes de 'Let There Be Carnage'

Con la tan esperada cinta ‘Venom: Let There Be Carnage' a solo unos días del lanzamiento, no podría haber un mejor momento para ponerse al día con la primera película, Venom de 2018.

Protagonizada por Tom Hardy, la película ve al periodista Eddie Brock transformarse en Venom cuando un simbionte alienígena se apodera de su cuerpo. Aquí es donde puedes ver Venom ahora mismo.

'Venom' está disponible para ver en Prime Video, YouTube y más

Desafortunadamente, los fanáticos de EE.UU. y México no encontrarán Venom en ningún servicio de transmisión importante como Netflix, Hulu o HBO Max en este momento. Sin embargo, la película llegó a Netflix Reino Unido entre agosto de 2020 y febrero de 2021.

Dicho esto, es posible que Venom pueda unirse a Netflix EE. UU. y México en algún momento en el futuro, pero no se ha confirmado nada. Mientras tanto, puedes ver Venom a través de plataformas como Amazon Prime, YouTube, Vudu, Google Play, Microsoft Store e iTunes.

Sin embargo, la película solo está disponible para comprar o alquilar, por lo que te costará. Los precios de alquiler oscilan entre 3 y 4 dólares, mientras que los precios de compra comienzan en los 14 dólares.

¿Estará 'Venom' en Disney +?

Tomará unos meses, pero Venom y Venom: Let There Be Carnage deberían llegar a Disney + en 2022, junto con las películas de Spider-Man y otras propiedades de Marvel. ¿Por qué? Todo es gracias a un acuerdo entre Sony y Disney.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, en 2019, las dos compañías llegaron a un acuerdo que permitió a Spider-Man y sus películas de cómics conectadas permanecer en el Universo Cinematográfico de Marvel.

