Venom 2 logra el mayor ingreso en taquillas desde el inicio de la pandemia

El estreno de Venom: Let There Be Carnage recaudó 90.1 millones de dólares, con lo que se ha convertido en la película con mayor recaudación en taquillas desde el inicio de la pandemia.

La aparición del villano Carnage, interpretado por Woody Harrelson, superó en su primera semana de estreno a la primera parte de la franquicia protagonizada por Tom Hardy, ‘Venom’, que recaudó 80.3 millones de dólares.

Venom 2, que cambiará la historia de origen de Carnage, se estrenó de forma exclusiva en cines, lo que junto con las altas ventas previo al estreno internacional de James Bond “No Time to Die”, constituye el primer éxito de las salas de cine en su recuperación.

Venom no logra superar a Joker

Joker sigue siendo la más taquillera de todos los tiempos en el mes de octubre.

El excelente comienzo para la secuela del villano alienígena de Spider-Man no pudo superar la película de Todd Philipps, ‘Joker’, como la más taquillera en la historia del cine para el mes de octubre.

La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix obtuvo 96.2 millones de dólares en 2019, de acuerdo con información de Comscore.

‘Let There Be Carnage' iba a estrenarse el año pasado, pero Sony, que no cuenta con una plataforma de streaming importante, prefirió esperar a que su película se estrenara de forma exclusiva en salas, una decisión que ha probado tener la razón.

"Estamos ... complacidos de que la paciencia y la exclusividad teatral hayan sido recompensadas con resultados récord", dijo Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, en un comunicado el domingo.

Durante gran parte de 2021, los estudios optaron por hacer que muchas de sus nuevas películas estuvieran disponibles en cines y en plataformas de transmisión al mismo tiempo.

Venom 2 estreno en México

Cuándo se estrena "Let There Be Carnage" en México.

Venom: Let There Be Carnage se estrenará el 6 de octubre en México, poco más de dos meses antes de que Spider-Man: No Way Home llegue a los cines de todo el mundo para confirmar o descartar la existencia del Spider-Verse.

