Debido al revuelo que ha causado el estreno de “Shang-Chi” en los cines el pasado 2 de septiembre, han revelado que ha cambiado el panorama con respecto a los próximos estrenos, por lo que han mencionado que Venom 2 (Venom: Let There Be Carnage) se estrenará una semana antes.

Y es que, esta es la primera vez que Sony adelanta uno de sus estrenos en todo lo que va de la pandemia, pues en lugar de retrasarlo por unas semanas ha anunciado que adelantará el lanzamiento de la esperada película protagonizada por el actor Tom Hardy.

En La Verdad Noticias te compartimos que el pasado mes de agosto revelaron el póster de la película Venom así como la fecha de su estreno en México que se tenía contemplada el 14 de octubre de este año 2021, pero han surgido nuevos cambios con el lanzamiento.

Venom 2 adelanta su estreno

La nueva película de Venom adelanta su estreno

Sony anunció que la segunda parte de la cinta se estrenará el próximo 1 de octubre en Estados Unidos, por lo que los usuarios esperan que pronto lo hagan oficial en todo el mundo. El cambio del estreno de la película surgió por el estreno de “Shang-Chi '' que logró una taquilla de 90 mdd en Estados Unidos.

Cabe mencionar que Sony se había negado a tener estrenos en pandemia por medio a una taquilla baja, pero de un momento inesperado cambió de decisión, pues aseguran que el adelanto de la película tendría un efecto dominó.

Por otra parte, Sony estaba pensando retrasar el proyecto por la incertidumbre de la taquilla, lo que hubiera causado cambios en proyectos como “Morbius”, Spider-Man: No Way Home” y “Eternas” de Disney. Pero por el estreno de “Shang-Chi” se dio cierta calma a las producciones.

Tráiler de la segunda película de Venom

El tráiler de la película se lanzó el pasado mes de agosto a través de la cuenta de Youtube de Sony Pictures México. El adelanto de la cinta logró sumar más de 982 mil visualizaciones y diversos comentarios de los internautas.

Recordamos que la primera película se estrenó en México en octubre del 2018, por lo el estreno en los cines de la película Venom 2 se adelantó para el próximo 1 de octubre en Estados Unidos, así lo anunció Sony a través de su cuenta oficial de Twitter.

