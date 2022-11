Universal prepara película de Snoop Dogg, el icónico rapero

En lo que sería la primera película biográfica definitiva de la estrella del hip-hop e ícono de la cultura pop, Universal Pictures está desarrollando una película sobre la vida de Snoop Dogg.

La película marca el primer proyecto bajo la recién formada Death Row Pictures de Snoop, con Allen Hughes a bordo para dirigir y Joe Robert Cole listo para escribir el guión. Snoop producirá junto con Hughes y Sara Ramaker.

“Esperé mucho tiempo para armar este proyecto porque quería elegir al director adecuado, al escritor perfecto y a la mejor compañía cinematográfica con la que pudiera asociarme que pudiera entender el legado que estoy tratando de representar en la pantalla y el recuerdo que estoy tratando de dejar atrás”, dijo Snoop.

“Fue el matrimonio perfecto. Fue un matrimonio sagrado, no macarrones sagrados”.

La imagen marca la primera película de Death Row Pictures de Snoop e incorporará música de su enorme catálogo. Durante la última década, Universal y su presidenta, Donna Langley, han establecido una serie de relaciones sólidas con músicos para obtener la aprobación no solo para contar su historia, sino también para usar su música en futuras películas.

Además de Snoop Dogg, el estudio actualmente está desarrollando biopics de Madonna y Cher con los músicos completamente a bordo.

“La vida y el legado de Snoop Dogg lo convierten en uno de los íconos más emocionantes e influyentes de la cultura popular”, dijo Langley. “Nos reunimos con Snoop poco después de que adquiriera Death Row Records y tuvimos la oportunidad de escuchar su historia en sus propias palabras. Nos sentimos honrados de poder crear el documento duradero de este singular artista”.

Universal también está detrás de una de las películas biográficas de hip-hop más exitosas de la historia con la película de N.W.A nominada al Oscar Straight Outta Compton, que batió récords de taquilla para una película biográfica musical que recaudó más de $200 millones (casualmente, Snoop Dogg apareció en esa película dados sus vínculos con el cofundador del grupo Dr. Dre).

Snoop ha reinado durante casi tres décadas como rapero, cantante, compositor, actor, productor discográfico, DJ, personalidad de los medios, hombre de negocios y creador de imperios.

Además de su trabajo en la música, Snoop es un emprendedor en serie con esfuerzos en la Web 3.0, la tecnología, el entretenimiento, el estilo de vida, las marcas de consumo globales, las industrias de alimentos/bebidas y cannabis.

Snoop llegó a la escena por primera vez en 1992 cuando apareció en el sencillo debut en solitario de Dr. Dre, "Deep Cover", y luego en el álbum debut en solitario de Dre, The Chronic. Ha vendido más de 35 millones de álbumes en todo el mundo y ha sido nominado 17 veces al Grammy, con premios American Music Award y Primetime Emmy.

Hughes no es ajeno a las biografías de las superestrellas del hip-hop después de su trabajo en la aclamada docuserie de HBO The Defiant Ones, que describe el ascenso de Dre y el legendario ejecutivo musical Jimmy Iovine.

Los fuertes lazos de Hughes con la comunidad musical, especialmente con el hip-hop, le dieron acceso a entrevistas con innumerables músicos, incluido Snoop, que tenía su propio segmento destacado en el documento.

Actualmente también dirige y produce Dear Mama, la primera serie documental completa y definitiva de cinco partes sobre el fallecido ícono del hip-hop Tupac Shakur y su madre Afeni Shakur, que era activista; Hughes cuenta con la plena cooperación de los herederos de Shakur, incluido el acceso a toda su música y poesía. Dear Mama tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto 2022 como parte del programa Primetime.

“Snoop Dogg es una de las figuras más queridas internacionalmente del hip-hop. Hay algo en su energía que une a personas de todos los ámbitos de la vida”, dijo Hughes. Snoop Dogg, no solo el artista, sino el hombre y su marca, ha trascendido generaciones con su conexión y atractivo para el público. Su historia es tan auténtica y totalmente inspiradora, y tener la oportunidad de contarla me permite volver al barrio 30 años después de Menace II Society, y decir más ahora de lo que podía entonces”.

Cole coescribió Black Panther de Marvel con Ryan Coogler, por la que recibieron un premio NAACP y una nominación al Oscar. Cole y Coogler recientemente coescribieron Black Panther: Wakanda Forever, que se lanzará este fin de semana.

El debut como director de largometrajes de Cole para Netflix, All Day and a Night, protagonizada por Ashton Sanders y Jeffrey Wright, se estrenó en 2020. También produjo la serie de FX ganadora del Emmy American Crime Story: The People vs. OJ Simpson, por la que recibió un Nominación al Emmy por escribir el episodio “The Race Card”. Cole es productor ejecutivo y director de la próxima serie limitada Class of '09 de FX.

“He sido fanático de Snoop desde ‘Deep Cover’. Su música y las películas de Allen Hughes han dejado una marca indeleble en mí a lo largo de mi vida”, dijo Cole. “Lo que más me emociona es la humanidad del viaje de Snoop a un ícono internacional. Universal ha demostrado que puede guiar una película como esta hacia algo especial. Estoy orgulloso de ser parte del equipo”.

Mike Knobloch, presidente de música y publicaciones de NBCUniversal, supervisará la música del proyecto. El vicepresidente sénior de desarrollo de producción de Universal, Ryan Jones, supervisará el proyecto para el estudio.

