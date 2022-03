Troy Kotsur, primer actor masculino sordo en ganar un premio Oscar

Troy Kotsur se convirtió en el primer hombre sordo en ganar un Oscar al conseguir el domingo el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel como un pescador y padre de familia en "CODA".

Kotsur, de 53 años, ha trabajado durante más de tres décadas en cine, televisión y teatro tanto para audiencias sordas como con audición.

En "CODA", acrónimo para "hijo de adultos sordos", Kotsur interpreta a Frank Rossi, el padre de la adolescente Ruby, quien lucha por ayudar al negocio familiar de pesca mientras persigue sus propios anhelos en la música.

La única otra persona sorda en ganar un Oscar fue la coprotagonista de Kotsur en "CODA" Marlee Matlin, quien ganó un premio de la Academia a la mejor actriz por su papel en el drama romántico de 1986 "Children of a Lesser God".

Troy Kotsur nació sordo

Troy Kotsur es el primer actor masculino sordo en ganar un premio #Oscars (mejor actor de reparto) y dedicó su galardón a toda la comunidad sorda. pic.twitter.com/1BmTbZiyid — AJ+Español (@ajplusespanol) March 28, 2022

La mayor parte de los créditos de Kotsur provienen del teatro, con papeles en "Of Mice and Men", "A Streetcar Named Desire" y la producción de Broadway "Big River: The Adventures of Huckleberry Finn".

Kotsur nació sordo y creció en Arizona como el único miembro de su familia sin audición. También actuó en un episodio de la serie de televisión de "Star Wars" "The Mandalorian" y creó un lenguaje de señas para los Raiders Tusken en el planeta Tatooine.

¿Quién forma parte de la Comunidad Sorda?

La Comunidad Sorda está integrada por personas sordas y oyentes.

La Comunidad Sorda está integrada por personas sordas y oyentes, de cualquier condición personal y social, que comparten el mismo legado lingüístico y cultural.

La dificultad de las personas con discapacidad auditiva para comunicarse con los demás, dificulta su desarrollo educativo, profesional y humano, por consecuencia se ven limitadas sus oportunidades de inclusión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!