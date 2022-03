Tres K-Dramas que aterrizarán en Netflix en marzo

En los últimos años las producciones hechas por talento coreano han sumado millones de fanáticos alrededor del mundo, aquellos que creían que tanto interés era solo una moda pasajera han tenido que reconocer que llegaron para quedarse.

A través de La Verdad Noticias te mostramos 3 K-Dramas que aterrizarán en Netflix en marzo.

‘Veinticinco, veintiuno’ el nuevo k-drama que llega a Netflix y que te robará el corazón

Este k-drama es protagonizado por Nam Joo Hyuk y Kim Tae Ri, una de las parejas más esperadas por el público para aparecer en la pantalla con este proyecto, pues se sabía en un principio que sólo se transmitirá por el canal surcoreano tvN pero la noticia de que estará disponible simultáneamente en la plataforma ha emocionado a los fans.

Las inclemencias del amor:

Trata sobre el trabajo y el romance de las personas que trabajan en la oficina del servicio de pronóstico del tiempo.

Treinta y Nueve:

Habla sobre tres amigas incondicionales a punto de cumplir los 40 permanecen unidas en las buenas y en las malas mientras experimentan el amor y el duelo. Protagonistas: Son Ye-jin,Jeon Mi-do y Kim Ji-hyun.

¿Qué es el K-DRAMA?

Series o novelas originarias de China

Ese término se utiliza en Japón para referirse a películas, telefilmes, vídeos y series de televisión producidas en ese país. De allí también derivan las denominaciones C-Drama y K-Drama. Ambas hacen alusión a series o novelas originarias de China, la primera, y de Corea, la segunda.

