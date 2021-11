Tráiler de "The Power of the Dog" causa furor por Benedict Cumberbatch

Durante este tiempo en pandemia por el COVID-19 se han dado a conocer increíbles películas, a pesar de que se vivió una situación complicada en la industria cinematográfica han revelado un adelanto del tráiler de "The Power of the Dog", cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Y es que la directora Jane Campion regresa nuevamente en la pantalla grande, pues luego de que en el 2009 ganó el premio Oscar a Mejor guión original por El piano, pero tras 12 años, vuelve con una historia con la participación de Jesse Plemmons y Kodi Smith-McPhee.

En La Verdad Noticias te hemos compartido los proyectos del actor, incluso en "The Courier" el famoso Benedict Cumberbatch tuvo que perder peso para poder interpretar el personaje. Por otro lado regresará con su personaje de Doctor Strange a finales de este 2021.

Netflix estrena tráiler de "The Power of the Dog"

Durante el Festival de Cine de Venecia así como otros festivales, la directora recibió elogios por su nuevo proyecto, por lo que ha aumentado las expectativas de la cinta, razón por la cual la plataforma streaming de Netflix presentó un adelanto de la historia.

Cabe mencionar que la historia se basa en la novela homónima del escritor Thomas Savage que fue publicada en 1967, pero regresa al cine de la mano de Benedict Cumberbatch que interpreta a Phil Burbank, un vaquero despiadado que junto a George tiene un negocio ganadero.

Los hermanos conocen a Rose quien es una propietaria viuda de un restaurante que tiene un hijo llamado Pete. En las escenas del tráiler se puede apreciar que el protagonista no es el bueno de la historia. Por otro lado, la cinta trata sobre el amor, la represión y el poder.

¿Cuándo se estrena la película "The Power of the Dog"?

Netflix confirma que se unirá al catálogo el 1 de diciembre

La cinta se estrenará en algunos cines el próximo 17 de noviembre, mientras que el 1 de diciembre llegará a la plataforma streaming de Netflix, por lo que los fanáticos podrán disfrutar la película dentro de pocos días, aunque por el momento han dado un adelanto de la historia.

El video que compartió YouTube Netflix Latinoamérica ha sumado miles de visualizaciones y diversos comentarios de los usuarios, quienes han mencionado que el tráiler de "The Power of the Dog" muestra a excelentes actores y esperan que la película sea nominada en los premios Oscar.

