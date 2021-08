Tráiler de Spider-Man: No Way Home es recreado con animación de los 90

Spider-Man: No Way Home se ha convertido en la película más esperada del 2021 para los fanáticos de Marvel (a pesar de que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se va a estrenar antes), y por ello, el tráiler de la tercera película del Hombre Araña se ha convertido en uno de los más populares del momento.

Gracias al hype que está teniendo la nueva cinta protagonizada por Tom Holland, un fanático no quiso dejar pasar la oportunidad, y recreo el tráiler completo de la futura producción del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés) con escenas de de las series animadas clásicas de los 90, Spider-Man: The Animated Series y The Incredible Hulk. A continuación puedes ver este sorprendente avance con puro estilo noventero:

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, el tráiler de Spider-Man: No Way Home fue publicado el pasado 23 de agosto en los canales oficiales de Youtube de Marvel y de Sony, y hasta ahora se ha vuelto el tráiler de una película más visto, superando las 355 millones de reproducciones.

¿De qué trata la película Spider-Man: Sin Camino a Casa?

La nueva película probablemente mostrará los multiversos mezclados/Foto: IGN Latinoamérica

Lo que sabemos hasta ahora de Spider-Man: No Way Home (Sin Camino a Casa en español) es que continuará los eventos de Far From Home (Lejos de casa), que se estrenó en 2019. Por lo tanto, Peter Parker (Holland) estará en serios apuros debido a que todo el mundo sabe que él es el Hombre Araña.

Pero el problema mayor es que lo están acusando de ser el culpable de la muerte de Mysterio (Jake Gyllenhaal). Por eso pedirá ayuda al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). El Hechicero Supremo decide usar su magia para que todo el mundo olvide que Peter es Spider-man.

Sin embargo, este radical cambio provocará el caos en el “multiverso” y algunos de los villanos más peligrosos que hemos visto en otros “universos de Marvel”, regresarán para ponerle las cosas muy difíciles al joven héroe.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man: No Way Home?

No Way Home llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2021. Ha sido dirigida por Jon Watts y entre su elenco, no sólo tenemos a Holland como Peter alias Spider-Man, sino que también veremos a:

Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Tony Revolori, J.K. Simmons, Angourie Rice, Alfred Molina, Jacob Batalon y Jon Favreau.

Además, diversos rumores aseguran que habrá una aparición especial de Andrew Garfield con el traje del Hombre Araña; por lo que solamente faltaría Tobey Maguire para que sea uno de los mejores crossovers de la historia de las películas de Marvel. Así que tendremos que esperar al estreno de Spider-Man: No Way Home para saber qué ocurrirá.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!