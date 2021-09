Tráiler de Matrix: Resurrections revive rumores sobre Morfeo y Laurence Fishburne

El tráiler oficial de Matrix: Resurrections está lleno de escenas de acción con Neo, interpretado por Keanu Reeves y Trinity, Carrie-Anne Moss, desafiando la gravedad sin embargo falta mucha de la conversación. Esa venía de Morfeo, el luchador por la libertad interpretado por Laurence Fishburne en la trilogía original.

Pero, ¿no está? Fishburne no está confirmado para protagonizar en ‘Resurrections’, pero los rumores han persistido por meses de que una versión más joven de su personaje aparecerá. La adición al elenco del ganador del Emmy por ‘Watchmen’ Yahya Abdul-Mateen II solo encendió la especulación, y ahora el tráiler está diseñado para presentar visualmente al actor como un Morfeo más joven sin confirmar detalles.

Yahya Abdul-Mateen II aparece en el tráiler de Matrix: Resurrections luciendo los característicos lentes oscuros de Morfeo. Que su personaje detenga una pastilla azul y una roja para que Neo pueda decidir que camino tomar solo conecta más a Abdul-Mateen II más directamente con el personaje de Fishburne, que tuvo la misma función en la trama de la Matrix original. Esta nueva Matrix incluye también una escena en un dojo donde Abdul-Mateen II y Reeves pelean de manera idéntica a una secuencia de la original mientras que algunos fans se preguntan también si está el agente Smith en el tráiler.

¿Aparece Morfeo en el tráiler de Matrix: Resurrections?

Las teorías alrededor de Abdul-Mateen II interpretando una versión joven de Morfeo han sido inevitables en el lanzamiento del tráiler, así que no parece ser una coincidencia que el departamento de marketing de Warner Bros. se incline fuertemente e una de las preguntas más grandes sobre Matrix: Resurrections. Abdul-Matten II nunca es llamado Morfeo, pero el metraje en el que aparece se conecta directamente con el personaje de Fishburne. En otros palabras, Warner Bros. con los detalles ocultos en el tráiler acaba de garantizar varios meses más de teorías y especulación.

Abdul-Mateen II ha repetidamente evitado hablar sobre los detalles de su papel en ‘Resurrections’. Fans están convencidos de que parte de la razón es que un joven Morfeo aparecerá en la cinta ya que Warner Bros. quiere revivir la franquicia centrándose en una versión joven del héroe de acción de Fishburne. Mucho antes de que el estudio confirmara Matrix 4 con Reeves, Moss y Lana Wachowski regresando circularon rumores de que Michael B. Jordan interpretaría a Morfeo de joven en una nueva cinta.

Reeves mencionó en una entrevista pasada que no se centrarán en el pasado en la cuarta película de Matrix lo que calmó los rumores de un Morfeo joven apareciendo en el guión. Pero solo porque la película no viaje al pasado no significa que un personaje del pasado no pueda llegar al presente de la línea de tiempo de la cinta.

Laurence Fishburne niega estar en Matrix: Resurrections

Laurence Fishburne ha negado en varias ocasiones ser parte de la esperada secuela.

Fishburne ha declarado que no está involucrado con Matrix: Resurrections. El actor reveló a Vulture el verano pasado que no había sido invitado de vuelta a interpretar el personaje en la nueva secuela. Fishburne añadió, ‘quizá eso me haga escribir otra obra. Estoy buscando la bendición en eso. Les deseo bien y espero que sea genial’.

Fishburne repitió sus buenos deseos al equipo de Matrix 4 en una entrevista realizada en agosto de 2020 con Entertainment Tonight. Incluso si Matrix 4 trae de vuelta a Morfeo a través de Yahya Abdul-Mateen II, Fishburne dijo que no se le dieron detalles añadiendo ‘no me han pedido que me les una. Estoy esperanzado que será maravilloso y que dejará satisfechas a las personas’.

Siempre existe la posibilidad de que Fishburne esté mintiendo y aparezca eventualmente en Matrix: Resurrections lo cual una gran parte de los fans esperan. Todo se revelará cuando Matrix Resurrections llegue a los cines y HBO Max el 22 de diciembre, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca la esperada secuela.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.