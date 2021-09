Tráiler de Matrix Resurrections: Revelaciones, secretos y detalles de la historia

Aquí está nuestro extenso desglose del trailer de The Matrix Resurrections. Lanzado sobre una audiencia desprevenida de 1999, The Matrix revolucionó la ciencia ficción, combinando efectos especiales innovadores, kung fu y filosofía en una combinación ganadora poco probable. Protagonizada por Keanu Reeves como Neo, The Matrix se transformó en una sensación cultural.

Doblarse hacia atrás, abrigos largos de cuero y píldoras de colores brillantes de repente adoptaron significados totalmente nuevos, y aquí en 2021, incluso las personas sin ningún interés en el cine distópico entienden la premisa básica de la franquicia Matrix.

Dos secuelas no tan emocionantes no fueron suficientes para amortiguar el encanto de Matrix, y los pedidos de más han sido interminables durante los últimos 18 años, y los rumores de una secuela, un spin-off o un reinicio nunca están muy lejos.

Finalmente, The Matrix 4 se confirmó en agosto de 2019, con Reeves regresando junto a Trinity de Carrie-Anne Moss y una serie de recién llegados emocionantes que incluyen a Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jessica Henwick y Neil Patrick Harris. Lana Wachowski dirigirá en solitario en esta ocasión, y Lilly no regresará para The Matrix Resurrections.

Fragmentos de la historia han emanado de tomas de locaciones y trailers detrás de escena, pero en el estilo típico de Matrix, cada respuesta solo genera más preguntas. Pero ahora ha llegado el primer tráiler de The Matrix Resurrections.

Si somos más claros en la trama es un tema de debate, pero las suntuosas imágenes, las burlas intrigantes y los retrocesos de 1999 son más que suficientes para aumentar la ya febril emoción. Tome la píldora roja y profundice en este primer vistazo de The Matrix Resurrections.

Es una Matrix, pero ¿qué versión?

Matrix Revolutions terminó con la tregua de Neo, lo que permitió a los humanos salir de la simulación y volver a ingresar al mundo real de Zion. Eso claramente no ha funcionado, ya que el tráiler de Matrix Revolutions comienza en el San Francisco moderno, claramente una Matrix revitalizada. La verdadera pregunta es qué Matrix. ¿Es esta la misma versión que se vislumbró en los momentos finales de The Matrix Revolutions, o el floreciente mundo falso prueba que Resurrections tiene lugar en una simulación completamente diferente?

Pistas del escritorio del psiquiatra: gatos negros y píldoras azules

La acción se mueve en el interior: la oficina de un psiquiatra estereotipada. Inmediatamente atrayendo la atención hay un bote de vidrio con píldoras azules, que eran un símbolo de cumplimiento y aceptación en la Matrix original. Curiosamente, un gato negro se arrastra sobre el escritorio.

Los fanáticos pueden recordar a un gato negro como uno de los primeros fallos que Neo realmente notó después de conocer a Morpheus, y también se vio un animal similar en Matrix reiniciado después de que Neo murió.

Mirando el collar, la mascota del psiquiatra en The Matrix Resurrections en realidad podría ser el mismo animal de 1999 (no en la vida real, obviamente), lo que demuestra que realmente estamos de regreso donde todo comenzó.

Detrás del escritorio, se pueden distinguir algunos títulos de libros, el más significativo es Blank Slate de Steven Pinker, o para dar su título completo, Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. Es otra pista de que Neo está negando su verdadero yo.

Neo es Thomas Anderson otra vez

El terapeuta (más sobre él más adelante) se refiere al personaje de Keanu Reeves como "Thomas", casi confirmando que Neo ha vuelto a su apodo en Matrix de Thomas Anderson. Rápidamente se vuelve obvio que Neo de The Matrix Resurrections ha olvidado lo que sucedió durante las 3 películas pasadas y ahora acepta la falacia del mundo simulado que lo rodea. Queda por ver si se trata de una versión anterior del programador de Reeves de la película original de Matrix o simplemente de un nuevo avatar.

Neo se "activa"

El médico de Thomas lo acusa de estar "desencadenado", una palabra muy decidida con una expresión muy directa. The Matrix siempre ha prosperado con los comentarios sociales, y el renacimiento no parece ser diferente. "Desencadenado" es un término condescendiente que se usa para burlarse de las personas que expresan dolor, emoción o empatía, y es interesante que se esté haciendo una comparación entre alguien que usaría la palabra "desencadenado" y una píldora azul que intenta proteger a Neo de la verdad.

¿Podría ser Lana Wachowski tratando de reclamar su "píldora roja" a las figuras de la derecha que se la apropiaron?

El Terapeuta de Neil Patrick Harris

El Terapeuta de Neil Patrick Harris

Por supuesto, el propio psiquiatra es increíblemente importante. Neil Patrick Harris parece ser un programa en The Matrix Resurrections, encargado de reprimir los recuerdos de Neo y mantener a The One como un ciudadano obediente.

Su alineación con Matrix se insinúa a través de lentes teñidos de azul (del mismo color que las píldoras), y el tono condescendiente sugiere que no le pagan por ayudar a "Thomas Anderson". El médico le dice a su paciente que "loco" no es una palabra que usan, continuando con las trivialidades estereotipadas.

Keanu Reeves tiene sueños

Thomas describe el sufrimiento de los sueños recurrentes, mientras que el tráiler de Matrix Resurrections muestra a Keanu Reeves caminando por una calle que rápidamente se vuelve de un tono familiar de verde digital con fallas. La escena confirma más o menos que el verdadero yo de Neo permanece enterrado dentro de Thomas Anderson: todos los recuerdos, poderes y rasgos que conocemos y amamos todavía están allí, tratando de escapar.

Cómo Neo perdió la memoria aún está por verse. ¿Es simplemente un síntoma de su resurrección aún inexplicable? ¿O está sucediendo algo más siniestro?

Los ojos de asesino de Matrix

Mientras Thomas Anderson recuerda destellos de sus sueños de Matrix, un montaje rápido de imágenes extrañas cruza la pantalla. Mediante el uso liberal del botón de pausa, podemos ver a un asesino barbudo disparando un arma a Keanu Reeves, y los ojos del tirador parpadean con el código Matrix.

¿Podría ser esta una característica mejorada de la nueva Matrix? ¿Una forma de controlar a los habitantes sin que los agentes los anulen?

El regreso de las bala suspendidas en el tiempo

En el siguiente flash de Neo, está tratando de atrapar la bala del asesino antes mencionado. Esta toma confirma 2 retornos importantes para The Matrix Resurrections. Es la primera pista (aunque ciertamente no la última) de que Neo recuperará sus viejos poderes.

Más importante aún, es el uso más claro del tiempo de bala en el tráiler: la variación de la cámara lenta que se hizo famosa por The Matrix original de 1999. Obviamente, mucho más suave en 2021, sigue siendo el mismo efecto, con ondas de aire de bala visibles en la pantalla.

Las máquinas están de vuelta (¿y resucitando a Neo?)

También entre los sueños de Neo hay imágenes de humanos conectados a vainas de baterías, tal como lo fueron durante la trilogía original de Matrix. Los insectos metálicos se arrastran sobre torsos pálidos y expuestos para recrear la estética de H.R. Giger-esque de los Wachowski.

La imagen oculta cualquier sospecha persistente de que la victoria de Neo tuvo algún impacto: las Máquinas están de regreso y los humanos son su fuente de energía una vez más. Es como si estuvieras en The Matrix Resurrections, como si alguien presionara un gran botón de reinicio azul.

Más interesante es cómo estas Máquinas en particular parecen estar reconstruyendo a Neo, lo que podría confirmar que los villanos son responsables de traer de vuelta a The One.

¿Morfeo de Yahya Abdul-Mateen?

Parpadea y te lo perderás, pero el montaje de Neo también contiene el primer vistazo del tráiler al personaje de Yahya Abdul-Mateen II. Todas las especulaciones apuntan a que el actor interpreta una versión más joven de Morpheus (anteriormente interpretado por Laurence Fishburne), y sus pequeñas gafas de sol redondas solo apoyan esa teoría.

Brillante apretón de manos de Neo y Trinity

El siguiente es un disparo rápido de dos manos juntas y emanando una luz brillante. Aunque no es particularmente útil de forma aislada, esta es una toma que vale la pena recordar para más adelante ...

El regreso de la Trinity con Carrie-Anne Moss

Además de presentar a Yahya Abdul-Mateen, el bombardeo hiperrápido de Matrix Resurrections también muestra un primer vistazo a Carrie-Anne Moss como la Trinidad que regresa ... aunque solo desde atrás. Con su ropa de cuero y cabello peinado hacia atrás, esta es claramente Trinity como la conocen los fanáticos de The Matrix.

Tenga en cuenta también que Trinity está sentada junto a un teléfono, el punto de entrada / salida para que los humanos liberados viajen entre Matrix y el mundo real. Si tienes un déjà vu aquí, se usó una toma muy similar en The Matrix, cuando los agentes irrumpieron en Trinity y se sentó en una habitación oscura, también frente a la pared y al lado de un teléfono.

Neo despertando de Matrix

En otra toma extraída directamente de The Matrix de 1999, el tráiler muestra a un Keanu Reeves calvo y empapado que se despierta en su cápsula de batería del mundo real. La iluminación roja es la única diferencia importante con respecto a antes, pero un ángulo más amplio muestra la cápsula de Neo colocada directamente frente a otra.

¿Podrían las Máquinas tener los cuerpos renacidos de Neo y Trinity uno al lado del otro en el mundo real, con el primero entrando voluntariamente en la simulación para encontrar su único amor verdadero? En cualquier caso, es extraño que The Matrix Resurrections esté recreando tantas tomas de la primera película. ¿Neo está reconstruyendo su memoria o la historia se está repitiendo?

Avión Jefferson - Conejo blanco

La canción del tráiler de The Matrix Resurrections es "White Rabbit" de Jefferson Airplane, que contiene varias alusiones ingeniosas (aunque accidentales, ¡fue lanzado en 1967!) Al mundo de Matrix. Inspirada en Alicia en el país de las maravillas, Grace Slick canta sobre una píldora que te hace "más grande" y la otra que te hace "pequeño", mientras que algunas píldoras no hacen nada en absoluto, lo que podría sugerir que Neo ahora existe dentro de algún tipo de mundo placebo.

Por supuesto, el título "Conejo blanco" asiente con la cabeza para "seguir al conejo blanco" de cuando Thomas Anderson fue liberado por primera vez de Matrix.

La hora del baño de San Francisco y Neo

Gracias a las tomas en exteriores, ya sabíamos que San Francisco proporcionaría un escenario clave para The Matrix Resurrections, y el tráiler muestra a Thomas viviendo en la hermosa ciudad. Curiosamente, la siguiente toma muestra a Keanu Reeves tomando un baño con un pato de goma posado sobre su cabeza.

Este es solo un ejemplo de cómo The Matrix Resurrections está adoptando un enfoque más ligero y surrealista en comparación con películas anteriores.

Reunión de Neo y Trinity

La primera toma de The Matrix Resurrections de Neo y Trinity juntos de nuevo ... y ni siquiera se conocen. De la sesión de terapia, la mayoría habría supuesto que Neo no recuerda a su novia, pero esta escena, que aparentemente tiene lugar dentro de una cafetería simulada, revela que Trinity está sufriendo la misma aflicción de memoria.

El olvido de ambos personajes apoya la idea de que la resurrección los ha "restablecido". El tráiler también pone un enfoque especial en su apretón de manos que, una vez más, será importante más adelante. Estamos seguros de que Trinity es una gran barista, pero salvar al mundo es más su estilo.

Neo está enganchado a las píldoras azules (pero se detiene)

Siguiendo a Neil Patrick Harris y su bote de píldoras azules, Neo ahora las está tragando a puñados, probablemente recetadas por su condescendiente terapeuta. Tal vez se necesiten grandes cantidades de píldoras azules para mantener los poderes de The One sedados en Matrix. No mucho después, nuestro héroe tira sus pastillas por el fregadero, comenzando el proceso de abrir su mente.

El comentario social de Matrix ha cambiado

La tecnología ha llegado muy lejos desde The Matrix Revolutions en 2003, y el comentario social de ese entonces obviamente necesita una actualización. Esta toma de Neo rodeado de trabajadores mirando teléfonos inteligentes, almohadillas y otros dispositivos da una idea de dónde está buscando inspiración The Matrix Resurrections.

Espere temas de privacidad de datos, dependencia excesiva de la tecnología, pérdida de contacto humano, etc. Quizás el resurgimiento de la simulación de Matrix solo sea posible porque los humanos se han vuelto tan dependientes de sus máquinas.

A través del espejo hace referencia a la Matrix original

Neo entra en un café y encuentra a una mujer leyendo Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. El clásico literario influyó mucho en la película Matrix original de los Wachowski, y se pueden encontrar comparaciones al seguir a los conejos blancos, el espejo, la madriguera del conejo y tomar pastillas.

Neo es esencialmente Alice, que se dirige a lo extraño y desconocido, y la reaparición del libro en The Matrix Resurrections le recuerda a Neo cuando fue liberado la primera vez.

El personaje de Priyanka Chopra: ¿el nuevo oráculo? Sati? ¿Ambos?

La propietaria del libro no es otra que Priyanka Chopra, quien interpreta a un personaje actualmente sin nombre en The Matrix Resurrections. Mientras que el terapeuta de Neil Patrick Harris usa anteojos azules, los anteojos de esta mujer están teñidos de rojo, lo que sugiere que puede ayudar a Neo a descubrir la verdad, y su libro Alicia en el país de las maravillas actúa como una prueba más de esto.

Si Chopra está ayudando a Keanu Reeves, esto respalda las teorías de que está interpretando una versión anterior de Sati, la joven que reinició Matrix al final de Matrix Revolutions, y el nuevo Oracle. Y si Chopra está interpretando a Sati, esto sugeriría que ella es la nueva Oracle.

Neo es un anciano

Lo siguiente en la serie de tomas totalmente ambiguas pero visualmente impresionantes de The Matrix Resurrections es Neo de pie junto a un espejo, con una figura muy diferente mirando hacia atrás. Esta imagen podría demostrar que Keanu Reeves no está realmente jugando a Neo, sino a una construcción de Matrix que imita los rasgos de The One.

Esto explicaría el libro "Blank Slate" en la oficina del terapeuta, explicaría el regreso de Neo de entre los muertos (porque no lo hizo) y abordaría su memoria irregular.

Una pastilla roja: es hora de volar

Finalmente, el tráiler de Matrix Resurrections es la primera toma adecuada de Yahya Abdul-Mateen II como probablemente Morfeo. Al conectar los dos personajes (incluso más que sus sombras), Abdul-Mateen le ofrece a Neo una pastilla roja y azul, al igual que Laurence Fishburne en 1999.

El recién llegado también dice "es hora de volar", lo que hace que Neo despierte sus poderes únicos para la primera vez. Al igual que Priyanka Chopra, Abdul-Mateen lleva una camisa roja, lo que sugiere que es un protagonista, y Neo selecciona debidamente el sabor a fresa.

Personaje de Matrix 4 de Jessica Henwick

La siguiente cara nueva en el tráiler de Matrix Resurrections es Jessica Henwick. Aunque todavía no sabemos el nombre de su personaje, Henwick actúa como una especie de guía, indicado por su tatuaje de conejo blanco. A Neo se le dijo que "siguiera al conejo blanco" en The Matrix, y encontró un tatuaje que finalmente lo atrajo hacia Trinity.

Henwick le ofrece a Neo la "verdad" y lo lleva a través de una puerta de luz brillante, pero observe cómo su cabello es azul, el color "malo". ¿Es el personaje de Henwick un agente doble? ¿Se convertirá en la respuesta de 2021 a Cypher, quien traicionó a Morpheus en la película original?

Neo atraviesa el espejo

Los espejos son obviamente muy importantes en The Matrix Resurrections, aunque es demasiado pronto para deducir su significado temático completo. Sin embargo, en un nivel práctico, el reflejo del espejo actúa como un portal entre diferentes áreas de Matrix. Henwick lleva a Neo a través de una puerta en la azotea a un restaurante elegante, y la escena posterior muestra un espejo que une un teatro con un vagón de tren.

El reflejo ondulante es otra imagen reciclada de 1999. Después de tomar su primera pastilla roja, Neo tocó un espejo líquido y su avatar digital fue consumido por el líquido. ¿La resistencia de Zion ha encontrado otro uso para los reflejos de vidrio?

¿Es Trinity por qué Neo sigue vivo?

Yahya Abdul-Mateen le dice a Neo que "lo único que te importa todavía está aquí" y esta es posiblemente la línea más reveladora del tráiler. Implica que Trinity sigue siendo parte de Matrix después de su muerte en The Matrix Revolutions, y Neo de alguna manera regresó a la simulación en busca de ella.

Eso explicaría por qué Neo puede despertarse en el mundo real pero aparentemente elige regresar, y también por qué The One volvió a ser Thomas Anderson, porque ¿de qué otra manera puede ver a Trinity?

Neo y Trinity se recuerdan (y Matrix Sweat)

Después de mirar a través del mostrador de café, Neo y Trinity finalmente parecen recordarse en este intercambio romántico entre la pareja. Los tiernos toques de Neo prueban que sus recuerdos de amar a Trinity han vuelto. Sin embargo, cuando la cámara se acerca a sus rostros, podemos ver a Trinity sudando (?)

El código verde de Matrix. Una posibilidad es que Neo esté tocando una proyección, pero los 1 y 0 que se filtran también podrían probar que la Trinidad de The Matrix Resurrections es una construcción de Matrix, no tan resucitada como lo implica el título de la película.

Neo y Morpheus regresan al Dojo

Otra escena recreada de The Matrix, Keanu Reeves y Yahya Abdul-Mateen se enfrentan en un dojo de entrenamiento, probablemente con la intención de volver a despertar los poderes de Neo

Mientras se baten en duelo, Abdul-Mateen insinúa que está familiarizado con Neo, añadiendo más leña al fuego del "joven Morfeo". Neo termina destruyendo la arena, demostrando así que todas sus habilidades de The One han regresado.

Machine City está viva y bien

Si las cápsulas de baterías humanas vistas anteriormente no fueran una confirmación suficiente, The Matrix Resurrection muestra Machine City, también conocida como 01, prosperando con sus fuentes de energía gigantes en pleno funcionamiento.

La vista es una prueba más de que las Máquinas han incumplido su trato con Neo o han encontrado una escapatoria para subyugar a la humanidad sin romper la tregua.

¿Las ruinas del mundo real?

Junto a la toma de Machine City hay un mundo de aspecto muy diferente, posiblemente un San Francisco en ruinas, abandonado hace mucho tiempo. Las secuencias del mundo real de la trilogía Matrix original de los Wachowski se limitaron en su mayoría a la base subterránea de Zion, con sus pasillos fríos y raves masivas.

Una ciudad humana en ruinas sugiere que The Matrix Resurrections explorará la superficie post-apocalíptica de nuestro planeta más allá de Zion. El devastado San Francisco también actúa como un espejo de la vida de Neo dentro de Matrix.

Henwick vs. Agentes

Jessica Henwick, obviamente, juega un papel clave en The Matrix Resurrections, casi la Trinidad de una nueva era. Se la ve evadiendo a la policía armada, rompiendo un trozo de edificio mientras salta de una repisa mientras escapa. Al igual que la tripulación de Morpheus de finales de la década de 1990, Henwick está doblando las reglas de Matrix a su favor, y las acrobacias (salta sobre un coche de policía poco después también) crean imágenes impresionantes.

Naturalmente, estos no son oficiales de policía ordinarios, y vemos a cada policía anulado por esos Agentes demasiado familiares, con sus trajes impecables, lentes oscuros y rostro de villano en reposo.

El regreso de los Agentes en The Matrix Resurrections sugiere fuertemente que los antagonistas de la película son las Máquinas una vez más, y los Agentes han vuelto para hacer sus órdenes.

¿Neo vs. Jonathan Groff?

En una breve escena, somos testigos de una pistola apuntada a la cabeza de Neo por un enemigo fuera de foco. El asaltante no identificado se parece sospechosamente al personaje de Matrix Resurrections de Jonathan Groff, al que vemos más de cerca en aproximadamente 40 segundos.

Quienquiera que sea el tirador, poner a Neo de rodillas no es poca cosa, hablando del poder del antagonista de The Matrix Resurrections.

La sala de transporte Matrix

En una escena rápida, pero potencialmente vital, la policía asalta un teatro que parece haberse convertido en una sala de transporte para los buenos. La consola es similar a la de Tank en el Nabucodonosor, y el espejo está diseñado como un portal a otro lugar (un tren ocupado, en esta ocasión).

Sin embargo, extrañamente, las escenas de The Matrix se reproducen de fondo, con el joven Keanu Reeves proyectado en la pared. ¿Es esto parte de la restauración de la memoria de Neo? ¿O The Matrix Resurrections se dirige hacia la ruta de "película dentro de una película"?

Escenas de lucha de Neo, Morpheus y Trinity

Al ingresar al "montaje de acción rápida" que todos los avances de películas están obligados contractualmente a incluir, vemos a Neo enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo, Morpheus disparando armas gemelas (esta es la misma escena de antes, pero más larga), y Trinity asumiendo una multitud de agentes.

Todo lo que esperarías de The Matrix, pero un momento extraño ve a Trinity gritar un grito que crea apariciones fantasmales. Este es un nuevo poder para The Matrix, y podría insinuar que Trinity es The One en lugar de Neo en la próxima secuela.

El espejo líquido de Morfeo insinúa su historia de fondo

Continuando con el tema del espejo de Matrix Resurrections, el personaje de Yahya Abdul-Mateen toca un panel de vidrio líquido en un baño, y se ve sorprendido cuando le devuelve la onda. Dada su sorpresa (y la falta de sombras), esta escena podría representar la historia del origen de Morfeo: el momento en que fue sacado de Matrix y llevado a la realidad.

Eso no solo explicaría el reemplazo de Laurence Fishburne, sino que The Matrix Resurrections podría crear un ciclo de tiempo en el que Neo libera a Morpheus, que libera a Neo, que libera a Morpheus, que libera a Neo ...

Pasillo del origen de Morfeo (y disfraz de agente)

Matrix es famosa por su innovación, pero Lana Wachowski toma prestado algo de Christopher Nolan en esta escena, donde Abdul-Mateen y Henwick luchan contra los Agentes en un pasillo giratorio, rebotando en las paredes y desafiando la gravedad como la misma Bruja Malvada del Oeste.

Inception hizo algo muy similar con Joseph Gordon-Levitt durante el atraco de los sueños de la película. También tenga en cuenta cómo Abdul-Mateen está vestido como un agente aquí, lo que potencialmente revela algún tipo de misión de infiltración.

Neo destroza la Matrix

Keanu Reeves y Jessica Henwick se abren camino por la ventana de un rascacielos y se precipitan hacia el suelo. Es sorprendentemente similar a la caída de Trinity en The Matrix Reloaded, pero también a cuando Neo saltó y cayó durante su entrenamiento de combate con Morpheus.

Esta vez, sin embargo, la pareja rompe la ilusión de Matrix y se encuentra rodeada de código verde. Esto podría deberse a que Neo es The One, o porque esta nueva simulación es menos estable que antes, pero las imágenes rotas continúan con el tema de los espejos en The Matrix Resurrections.

El verdadero poder de Neo y Trinity: el apretón de manos y detener las balas

¡Sabíamos que esos apretones de manos eran importantes! Cuando Neo y Trinity se dan la mano (después de recordar quiénes son, presumiblemente), una poderosa luz envía a una multitud de enemigos a toda velocidad por el aire. En lugar de Trinity pateando traseros y Neo haciendo cosas de Superman, parece que su verdadero poder viene como una asociación en The Matrix Resurrections.

También es interesante cómo la luz de Neo reemplaza sus habilidades habituales. Él usa este brillo para detener las balas, tanto aquí como antes en el tráiler, pero precisamente por qué los poderes One de Neo han cambiado sigue siendo un misterio por ahora. Podría ser una resaca posterior a la resurrección u otra señal de que este Neo no es nuestro Neo, pero sus dedos de luz mágica se presagian anteriormente en el tráiler cuando Reeves levanta su mano hacia el sol.

La persecución épica de Neo y Trinity

El acto final del tráiler de The Matrix Resurrections comprende una persecución épica, donde Neo y Trinity huyen de tenaces perseguidores. Hay motocicletas, helicópteros, explosiones y Neo redirige un misil hacia un helicóptero, antes de que todo culmine con los dos amantes saltando hacia una puesta de sol desde lo alto de un rascacielos.

Muchas de estas secuencias fueron objeto de burlas durante la filmación en el set, particularmente la persecución en motocicleta y el salto final, y el impacto visual es asombroso, recreando por qué todos se enamoraron de The Matrix en 1999.

El villano de Jonathan Groff: ¿es Smith o el arquitecto?

Antes de que los fanáticos se derrumben por la sobreexcitación, el tráiler de Matrix Resurrections termina con una introducción, presumiblemente, al villano principal de la película. Interpretado por Jonathan Groff, el hombre hace referencia directamente a Matrix y le dice a Neo que está de vuelta "donde todo comenzó".

Los rumores sugirieron que Groff podría estar interpretando a un nuevo Agente Smith (con Hugo Weaving afirmando no estar involucrado), pero su sentido de la moda y su discurso se inclinan más hacia el Arquitecto, enfatizado aún más por su imponente oficina y conocimiento de la realidad. También observe cómo el cabello teñido de azul de Groff continúa el tema de color que se muestra en The Matrix Resurrections.

Aunque el villano hace referencia al regreso de Neo a Matrix como Thomas Anderson, la línea de Groff también funciona en un nivel meta. Después de todos estos años, Keanu Reeves (y Lana Wachowski) están de regreso donde todo comenzó.

