Top Gun: Maverick y todo lo que llega en agosto a Amazon Prime Vídeo

Amazon Prime Vídeo sigue sumando contenido interesante a su catálogo de películas y series para hacerle competencia a Netflix.

Es por eso que en este inicio de mes traemos para ti el contenido que llegará la plataforma de streaming de Amazon durante el mes de agosto.

Toma nota porque La Verdad Noticias trae para ti los mejores estrenos de Prime Vídeo en agosto de 2022

Estrenos de Prime Vídeo para agosto

Comenzamos el mes con All Or Nothing: Arsenal. El regreso de la serie documental que esta vez nos hablará sobre uno de los clubes de fútbol más importantes de Inglaterra y del mundo, el Arsenal.

La serie nos mostrará imágenes detrás de cámaras de la memorable temporada 2021/2022, como la humillante derrota ante el Nottingham Forest o la partida del excapitán Pierre-Emerick Aubameyang.

Continuamos con la película Doblemente Embarazada 2, una comedia hecha en México que ocurre 10 años después de los hechos de la primera película.

Javier y Felipe ahora son papás de tiempo completo para Sol y Luna, sin embargo descubren que sus hijas necesitan una madre, por lo que juntos traman un plan secreto para conseguirla, deciden hacer un plan secreto.

Ese mismo día llega 13 vidas, una película dirigida por Ron Howard que narra la historia real de una misión de rescate ocurrida en Tailandia, donde un grupo de jóvenes y su entrenador quedaron atrapados por 18 días en un sistema de cuevas subterráneas a punto de inundarse.

El filme cuenta con las actuaciones de Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton y Tom Bateman.

Para los amantes del mundo del narco y de Gabriel García Márquez, el 12 de agosto llega la serie Noticia de un Secuestro, inspirada en hechos reales y en el libro homónimo del colombiano.

La historia nos guía a través del calvario de un pequeño grupo de personas quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por Pablo Escobar para evitar ser extraditado.

Ese mismo día llega A League of Their Own, serie basada en la película del mismo nombre protagonizada por Tom Hanks en 1992.

La serie contará sobre una liga de béisbol profesional femenina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una comedia que evoca el espíritu alegre y jovial de la película original de Penny Marshall

También el 12 llega la segunda temporada de la serie de comedia y romance Todo por Lucy, que es una reinterpretación de I Love Lucy, protagonizada por Natalia Téllez y Daniel Tovar en la que veremos la vida de Lucy y Ricky, la perfecta pareja imperfecta. Ricky quiere casarse. Lucy no está lista para este compromiso.

Prime Vídeo también tendrá algunos estrenos para los pequeños del hogar, yes que Los Locos Addams 2, la película animada llegará a la plataforma.

En esta segunda versión veremos a Morticia y Homero, angustiados porque sus hijos están creciendo, saltándose las cenas familiares y enfocados más a los dispositivos electrónicos.

Por lo que deciden llevar a sus hijos y al resto de la familia en un viaje en una casa rodante encantada.

El 14 llega La vida secreta de tus mascotas, donde veremos la vida de Max que da un vuelco cuando su dueño trae a casa a una nueva mascota, causando conflicto entre ellos.

El 19 de agosto se estrenará la tercera temporada de Making The Cut, un reality Show de competencia de moda organizado por Heidi Klum y Tim Gunn quienes regresan con 10 empresarios y diseñadores de todo el mundo para llevar sus marcas emergentes al siguiente nivel y convertirse en el siguiente fenómeno del marketing global.

Ya casi a final de mes el 26 de agosto llega Némesis, una historia en la que Sam Cleary de 13 años, sospecha que su vecino, el señor Smith, es en realidad una persona reconocida que se esconde.

Hace 20 años el vigilante de Ganite City llamado Némesis fue declarado muerto tras una batalla épica con sus rival. La mayoría de la gente cree que murió, pero otros creen que sigue vivo.

Con la ciudad al borde del caos Sam le propone a su vecino a retomar su supuesta identidad secreta para salvar a la ciudad

Por otra parte en la tienda de Prime vídeo llegarán estas películas para rentar o para comprar.

El 18 de agosto Minions: Nace un Villano.

Antes de convertirse en un villano Gru era solo un pequeño de 12 años viviendo en una ciudad y tramando gobernar al mundo desde un sótano.

Gru conocerá a los Minions, una familia con la que construirá su primera guarida, sus primeras armas y con los que ejecutará sus primeras misiones

Y por último el 23 de agosto llega Top Gun Maverick

La película más taquillera del año llegará a la plataforma de amazon para ver de nueva cuenta a Tom Cruise como Maverick. Quien expande sus límites como aviador profesional,pero debe enfrentar los fantasmas de su pasado y liderar a los mejores graduados de Top Gun en una misión especial que requerirá su sacrificio máximo

Más opciones para ver

