'Top Gun: Maverick' logra $750 MDD en taquilla y se acerca a 'The Batman'

Secuela de 'Top Gun' se apodera de la taquilla mundial

'Top Gun Maverick' ha roto récords en recaudación de taquilla, representando un gran éxito en la longeva carrera de Tom Cruise y acercándose cada día más a la marca de The Batman.

La cinta dirigida por Matt Reeves cerró su recorrido en taquillas con $760 MDD, sin embargo también se adjudicó un gran logro en HBO Max.

En tanto a la secuela del clásico de aviación, las proyecciones ahora apuntan a que la cinta ha hecho el doble y se encamina para ser un verdadero éxito.

Secuela de 'Top Gun' se apodera de la taquilla mundial

La cinta se ha convertido en la película más taquillera de toda la carrera de Tom Cruise en Estados Unidos hasta el momento.

Este fin de semana alcanzó los $750 MDD de recaudación a nivel mundial y está a punto de arrebatar a The Batman del segundo lugar de las cintas más taquilleras del 2022.

Cabe resaltar que dicha primera posición la posee Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, cinta que llegó a los $800 MDD.

¿Cuánto recaudo Top Gun Maverick?

¿Cuánto recaudo Top Gun Maverick?

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, la cinta recaudó en su primer fin de semana más de $250 MDD, por lo que desde su arranque prometía.

Esta historia transcurre 30 años después de la cinta original y además estará Miles Teller y Jon Hamm como nuevos protagonistas junto a Cruise, quien también contará con el regreso de Val Kilmer y Jennifer Conelly.

'Top Gun: Maverick' todavía se encuentra en cartelera, sin embargo se espera que su llegada a la plataforma de Paramount aminore gradualmente sus ingresos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!