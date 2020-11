Tom y Jerry: Así luce el primer VISTAZO de Chloë Grace Moretz junto al icónico duo

Este es un primer vistazo que La Verdad Noticias tiene para ti de la anticipada y esperada aventura animada de acción en vivo Tom y Jerry,dondese puede ver a la actriz, Chloë Grace Moretz de 23 años, mirando conmocionada al icónico dúo del gato y el ratón.

Chloë Grace Moretz está atrapada en medio de una de las rivalidades más queridas de todos los tiempos. La infame rivalidad entre los bromistas animados se reaviva cuando Jerry se muda al mejor hotel de la ciudad de Nueva York en vísperas de una boda importante.

Chloë Grace Moretz junto a Tom y Jerry

Moretz interpreta a Kayla, la organizadora de bodas que contrata a Tom para capturar a Jerry y deshacerse de él antes de que pueda arruinar el gran día.

Chloë dice que se divirtió mucho al trabajabar en la película

"Me encantó que se pareciera mucho a Jerry", dijo Moretz sobre su interpretación de Kayla. "Era una chica que luchaba por lo que quería lograr, pero se da cuenta de que el tiempo y la honestidad es lo que prevalecerá al final".

Al describir su personaje como "una tonta total que no es diferente a mí", Moretz dijo que la película le ofreció la oportunidad de "apoyarse en lo que soy en la vida real" como actriz de comedia. Para Moretz, participar en la película fue una obviedad debido a su amor por el icónico dúo.

"He estado viendo la caricatura de Tom y Jerry desde que tengo uso de razón", dice. "¡Fue un pilar en mi hogar mientras crecía y siempre nos amontonábamos para ver sus payasadas tontas en la pantalla!"

En cuanto a actuar junto a los famosos personajes animados, Moretz dice que "el mayor desafío fue trabajar frente a la nada".

"Tom era un palo con una etiqueta con su nombre (en serio) y para Jerry al menos tenía un pequeño modelo a escala de él", recuerda. "En general, fue muy interesante poder improvisar frente a nada y crear con los animadores y ampliar los límites de lo que podíamos lograr".

TE PUEDE INTERESAR: "Tom & Jerry" regresan al cine; estas son las primeras imágenes

Esta es la primera película estrenada en cines con Tom y Jerry desde la película de 1992 Tom and Jerry: The Movie. La película está dirigida por Tim Story (director de Fantastic Four, Think Like a Man y Barbershop de 2005 ) y también está protagonizada por Colin Jost, Ken Jeong, Michael Peña y Rob Delaney.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.