Tom Holland revela que 'Spider-Man No Way Home' será triste y emotiva

Tom Holland habló con la prensa sobre los recientes rumores que envuelven a "Spider-Man No Way Home" y también de la trama que tendrá la tercera entrega.

Indicó que esta tercera parte, será muy emotiva y triste para el Universo Cinematográfico de Marvel y sin duda estremecerá a más de uno.

Además, indicó que ni Tobey Maguire, ni mucho menos Andrew Garfield harán parte de la cinta, justo después de que se filtrara una imagen donde aparecen los tres Spider-Man.

Spider-Man No Way Home será la más oscura de Marvel

Holland reveló ante los medios que la tercera parte de Spider-Man, será la más emotiva de todas y en la quw veremos el desarrollo de los personajes.

Además, adelantó que contrario a las demás cintas de Marvel, ésta no tendrá el tono cómico que tanto la distingue, sino que será una versión más madura del superhéroe.

Tom Holland niega a Tobey Maguire y Andrew Garfiel estén en No Way Home

Respecto a los recientes rumores y filtraciones en redes sobre la presencia de Maguire y Garfield en la cinta, Holland adelantó que ninguno de los dos estará presente.

"La gente no me cree cuando digo que no volverán [Maguire y Garfield]. Pero deberán creerme en algún momento. Significa mucho para mí la primera vez que ves a Doc y al resto de los personajes que regresan, es muy emocionante y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen", afirmó.