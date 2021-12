Tom Holland quiere interpretar a un Peter Parker "malo" en alguna película

Tom Holland propone la idea de interpretar a Spiderman como villano. El joven actor ya ha interpretado a Peter Parker en seis películas desde que apareció por primera vez en Capitán América: Civil War en 2016 y tiene muchas ideas sobre su futuro con el personaje.

Recientemente, Holland habló con Fandom sobre su futuro como Spider-Man y aunque dijo no estar seguro de qué esperar de las próximas entregas del personaje, si tiene en mente tramas que le gustaría ver e interpretar como Peter Parker.

Anteriormente, se reveló que Tom Holland quiere hacer una película indie sobre Peter Parker sin Spider-Man para explorar mejor al hombre detrás de la máscara, pero también desea verlo en un escenario completamente diferente, como el villano en lugar del héroe.

Tom Holland quiere ser un villano en Marvel

Holland aseguró que ha tenido una experiencia positiva dando vida al vecino amistoso Spiderman, y aunque ha asegurado que su tiempo como el trepador de paredes está cerca de terminar, si tiene algunas ideas para su futuro con Marvel.

"También me gustaría ver qué pasa si mi Spider-Man se convierte en un villano, creo que hay algunas cosas interesantes en las que podrías hacer una película sobre un antihéroe, o cosas por el estilo", explicó el joven actor.

Actualmente la cuarta película de Tom Holland como Spiderman ya está en desarrollo, pero los detalles de la posible trama no se han revelado aunque podrían estar conectados con la próxima película a estrenarse, Spider-Man: No Way Home.

¿Cuántas películas como Peter Parker tiene Holland?

Holland ha dado vida a Spiderman en seis películas

Holland debutó como Peter Parker en "Civil War", tras lo cual protagonizó su propia trilogía como Spiderman: Homecoming, Far From Home y No Way Home además de las entregas de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

A unas horas del estreno en México de No Way Home, su más reciente película como Peter Parker, Tom Holland se une al elenco de Spider-Man: No Way Home para revelar sus consejos para evitar spoilers sobre la cinta.

