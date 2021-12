Tom Holland podría tener un cameo en "Euphoria" de Zendaya

Tom Holland está desesperado por aparecer en Euphoria, y Zendaya dice que ella lo ayudará a lograrlo. La actriz tiene grandes posibilidades de hacerlo pasar debido a que es la protagonista de la serie de HBO.

Durante una entrevista con IMDb, mientras promocionaban la nueva película de Spider-Man, tanto Holland como Zendaya se sentaron para responder las preguntas de los fanáticos. Incluyendo, "¿Cuándo tendrá Tom un cameo en "Euphoria"?.

Cómo te informamos anteriormente, Zendaya ganó el premio Emmy a Mejor Actriz de Drama gracias a la serie de HBO, que prepara su nueva temporada y con su nuevo romance con Holland, es el momento ideal para un cameo en "Euphoria".

¿Tom Holland tendrá un cameo en "Euphoria"?

Zendaya promete ayudar a un cameo de Tom Holland en su serie

Holland se mostró extremadamente entusiasmado con la idea de un cameo y dijo que ha visitado el set de Euphoria al menos 30 veces y se quejó en broma por no haber sido invitado aún a la serie.

“He estado pidiendo esto durante mucho tiempo, y aún no ha sucedido y estoy muy decepcionado", dijo Tom después de que el cameo de su hermano en Spider-Man: No Way Home fuera eliminado.

“Deberíamos haber intentado [...] ponerte ahí, dijo Zendaya, a lo que Hollandrespondió: “¡Quiero estar en Euphoria!” y su novia prometió ayudarlo, “Ok déjame hablar con algunas personas”.

¿Cuándo sale la 2 temporada de Euphoria?

Como te informamos en La Verdad Noticias, Euphoria temporada 2 ya tiene teaser y fecha de estreno programada para el 9 de enero del próximo año, por lo que es poco probable que la estrella de Marvel tenga su cameo esta temporada.

Mientras tanto, Tom Holland podría dar vida a Spider-Man en una trilogía más aunque ha revelado sus deseos de explorar otros papeles e incluso formar una familia en el futuro.

