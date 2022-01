Tom Holland podría dejar de ser Spider-Man en el universo de Marvel

El éxito de Spider-Man: No Way Home no deja de cosechar éxito en todo el mundo, pues se ha convertido en la octava película más exitosa y taquillera de la historia, poniendo a Tom Holland en un lugar muy alto en Marvel.

Ahora finalmente se ha convertido en el Spider-Man definitivo, muchos esperan con ansias las nuevas entregas del famoso superhéroe, aunque recientemente se reveló que esto podría no suceder.

Aunque Sony confirmó una nueva trilogía con Tom Holland, se han difundido rumores sobre el futuro del actor en el universo cinematográfico de Marvel, ya que aparentemente podría abandonar el manto del superhéroe.

Tom Holland podría dejar de ser Spider-Man en el MCU

No Way Home podría ser la última película de Tom Holland como Spider-Man

Aunque la trilogía nueva de Tom Holland ha sido confirmada, él mismo dijo que una declaración que no el gustaría pasar tanto tiempo interpretando al trepamuros, pues sabe que a cierta edad ya no sería prudente y quisiera darle oportunidad a otros actores, sin embargo no se esperaba que fuera tan pronto.

Después de que Tom Holland aumentó su valor en Hollywood tras su interpretación, cientos de ofertas de trabajo le han comenzado a llegar, la cual podría ser la razón de que abandonara el manto, aunque por el momento no han habido declaraciones oficiales y todo se trata de un rumor.

Firma de contrato con Sony sería el motivo real

Hasta el momento no han habido conversaciones respecto al caso

Te informamos en La Verdad Noticias que la razón principal podría ser que el joven actor británico no ha renovado su contrato con Sony Pictures, y por eso podría abandonar el papel, aunque debido al éxito de la franquicia, no es viable ni para Marvel ni para Sony, por lo que este rumor podría ser desmentido.

Mientras tanto se especula que que en la nueva trilogía veríamos a Spider-Man enfrentándose a los seis siniestros por primera vez en su historia del cine e incluso se dice que Andrew Garfield y Tobey Maguire podrían regresar una vez más.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!