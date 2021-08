Tom Hiddleston asegura que Sylvie será clave en la temporada 2 de Loki

Sin duda Loki dejó un muy buen sabor de boca a los fanáticos de Marvel tras el estreno de su primera temporada, que trajo a Tom Hiddleston de vuelta al MCU con nuevas aventuras que, a diferencia de otras series, sí tendrán consecuencias en las películas de la franquicia.

La serie cumplió lo que Wanda Vision y The Falcon and the Winter Soldier no: un final de temporada con personajes que tendrán un papel relevante en el futuro del boom de superhéroes que nos espera, como Kang el conquistador.

Pero uno de los aspectos que los fanáticos más aprecian de esta serie de Disney Plus es la relación entre Loki y su variante femenina Sylvie. Previamente se confirmó que el personaje estará de vuelta en la segunda temporada, y ahora Tom Hiddleston amplía el hype.

Sylvie será importante en Loki temporada 2

Sylvie.

En una reciente entrevista con Empire Magazine, el actor británico confirmó que Loki seguirá con la búsqueda de su variante interpretada por Sophia Di Martino. Recordemos que Sylvie envió al protagonista a través de un portal antes de matar a Aquel que permanece.

Por otra parte, Hiddleston señaló que las consecuencias de esta decisión serán cruciales para la siguiente parte de la historia.

“No creo que deje de buscar a Sylvie. Él siente que esto es algo que él ha hecho, un error que ha cometido, y está empecinado en remediarlo”, agregó.

Reparto de Loki

Podríamos ver más variantes de Loki.

Aunque aún no contamos con una confirmación del estudio de Disney sobre quiénes serán los actores que regresarán para el segundo capítulo de la serie, pero basándonos en el final de la primera temporada diríamos que:

Tom Hiddleston como Loki

Owen Wilson como Agente Mobius

Gugu Mbatha-Raw como Ravonna Renslayer

Wunmi Mosaku como Hunter B-15

Eugene Cordero como Casey

Tara Strong como Miss Minutes

Nadie duda que el regreso de Loki representa una gran cantidad de posibilidades una vez que se nos ha confirmado el Multiverso en el MCU y que los villanos y héroes de Marvel andan por ahí.

