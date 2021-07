Todos los iconos de películas de terror que debes conocer

Cada género del cine tiene sus artistas icónicos, y el terror no es una excepción. Aproximadamente cada década en los últimos cien años de la historia del cine ha visto a un grupo de actores cuyos nombres y carreras se convirtieron en sinónimos del género de las películas de terror.

Primero fueron Boris Karloff, Bela Lugosi y Lon Chaney (padre e hijo) en las décadas de 1920 y 1930; los años 50 y 60 nos trajeron a Christopher Lee, Peter Cushing y Vincent Price. Los años 80 tuvieron a Robert Englund (“A Nightmare on Elm Street”) y Jeffrey Combs hasta Bruce Campbell.

Anteriormente en La Verdad Noticias te presentamos las mejores películas de terror de todos los tiempos, y a continuación te traemos a los artistas más emblemáticos en el género, y como influyeron al cine de terror.

Lionel Atwill, elegantemente malvado en películas de terror

Lionel Atwill

Pocos actores podrían aportar un aire de elegancia a la manía homicida como Lionel Atwill. Un distinguido actor de teatro en su Inglaterra natal y Estados Unidos, encontró el éxito en Hollywood en una variedad de papeles como Josef von Sternberg en "El diablo es una mujer".

Sin embargo, el legado duradero de Atwill en la pantalla llega de su serie de apariciones en las cintas de terror de las décadas de 1930 y 1940, incluidas en las listas de películas de terrror para celebrar Halloween.

Sus papeles más notables llegaron como el artista desfigurado que elabora figuras de cera de víctimas vivas en "El misterio del museo de cera" y como el inspector de policía cuyo brazo fue arrancado por el monstruo en "Hijo de Frankenstein".

Atwill apareció en muchas otras películas de terror, incluida la espeluznante "Asesinatos en el zoológico", como un lunático que usa animales para cometer asesinatos. El horror se convirtió en su principal escaparate en la década de 1940, especialmente después de que un escándalo empañara su carrera antes de su muerte por cáncer de pulmón y neumonía en 1946.

George Zucco destaca en películas de terror de clase b

George Zucco

Una figura austera en las películas estadounidenses e inglesas, el actor británico George Zucco es quizás mejor recordado por una serie de películas de terror de bajo presupuesto en la década de 1940.

Después de servir en la Primera Guerra Mundial, Zucco fue actor de teatro antes de ingresar al negocio del cine en 1931. Su imagen adinerada lo hizo ideal para figuras distinguidas como estadistas, médicos y políticos.

Pero un par de personajes malvados en "Las aventuras de Sherlock Holmes" de 1939 y "El jorobado de Notre Dame" parecieron marcarlo como un tipo malo, y seguía consiguiendo papeles secundarios en películas como "A Woman's Face". Pronto se convirtió en un elemento básico de las películas de monstruos de la época algunas de ellas joyas ocultas del terror en Netflix.

Zucco logró conservar algo de dignidad en películas como "The Mad Monster" (1942) y "Dead Men Walk" (1943), así como tres entradas en la franquicia de Universal, Mummy, pero a mediados de la década, se redujo a trabajar junto a un Bela Lugosi igualmente disminuido en las ridículas "Voodoo Man" y "Return of the Ape Man".

Zucco volvió a los dramas y aventuras normales a principios de la década de 1950, pero un derrame cerebral en el set de "David y Bathesheba" (1951) lo dejó en mal estado de salud hasta su muerte en 1960.

Ingrid Pitt trajo glamour a Hammer FIlms

Ingrid Pitt

Aunque Hammer Films de Inglaterra contó con muchas actrices memorables en sus títulos de terror y fantasía, pocas han gozado de tanta popularidad duradera como Ingrid Pitt. La actriz protagonizó dos películas góticas de vampiros: "The Vampire Lovers" y "Countess Dracula".

Nacida en Polonia, sobrevivió a la vida en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a actuar a fines de la década de 1960 y registró apariciones en películas de Hollywood como "Doctor Zhivago".

En ambas películas de vampiros de Hammer, Pitt interpretó a una vampira (o en el caso de "Condesa", una figura vampírica ), no a la víctima, e imbuyó a ambos papeles con una presencia tan siniestra y sensual como Christopher Lee en sus múltiples giros de estudio como Drácula.

A diferencia de muchas de sus compañeras de Hammer y sus películas de terror, disfrutó de una carrera posterior sustancial en el cine y la televisión: tuvo pequeños papeles en "The Wicker Man" (1973) y "Octopussy", y apareció en "Doctor Who" y "Thriller".

Pitt también compiló varios libros de historias sobrenaturales y columnas para revistas y sitios web, y era un entusiasta de la aviación con cinturón negro en kárate. Se mantuvo activa con sus escritores y fanáticos hasta su muerte el 23 de noviembre de 2010.

Paul Naschy, el rey de horror español

Paul Naschy

El ex levantador de pesas profesional Jacinto Molina aprovechó su interés infantil por las películas de terror en su propia y prolífica carrera como actor y cineasta en su España natal.Como Paul Naschy, protagonizó, escribió y luego dirigió decenas de películas.

Su personaje más conocido fue Waldemar Daninsky, un noble maldito por la licantropía. Naschy interpretó a "El Hombre Lobo" en 12 películas entre 1968 y 2004, y dio versiones corpulentas del Conde Drácula, el Dr. Jekyll, una momia revivida y una variedad de tipos malévolos.

A pesar de sus problemas de salud, continuó apareciendo en películas de bajo presupuesto, tanto en Estados Unidos como en Europa hasta su muerte en 2009. Sus trabajos están reconocidos entre las mejores películas de terror españolas.

Howard Vernon, el doctor de películas de terror

Howard Vernon

Aunque trabajó para directores como Jean-Luc Godard, Fritz Lang y Woody Allen, el actor nacido en Suiza, Howard Vernon es mejor recordado por los devotos de los grindhouse por las más de 40 películas escandalosas que hizo con el prolífico, Jesús Franco.

Con su porte demacrado, regio y ojos de párpados pesados, Vernon era la elección de Franco para los científicos locos y otros obsesivos como el Dr. Orloff, un cirujano lunático decidido a restaurar la desfiguración de su esposa con la carne de víctimas desprevenidas.

Vernon interpretó al Dr. Orloff en varias de las películas de Franco, comenzando con "The Awful Dr. Orloff" de 1961, y también interpretó a Drácula y otras figuras de autoridad trastornadas para el director en las dos décadas siguientes en varias películas de terror que te quitarán el sueño.

No importa cuán ridícula o absurda sea la trama, la presencia de Vernon le dio un toque de clase y una pizca de entretenida escenografía. Culminó su larga carrera con proyectos de autor como el clásico "Delicatessen" de Jean-Pierre Jeunet / Marc Caro antes de su muerte en 1996.

Angela Bettis, intrépida y aterradora

Angela Bettis

Angela Bettis nacida bajo el signo Capricornio, una presencia desconcertante e intrépida en el horror independiente y convencional durante casi dos décadas, ha abordado temas y personajes desafiantes y tabú como actriz y cineasta.

Los papeles secundarios en películas de Hollywood como "Bless the Child" y en Broadway la llevaron a su papel destacado en "May" de Lucky McKee, que estableció su personaje en la pantalla de terror: una mujer cuya fragilidad exterior enmascara una vida interior poderosa y a menudo aterradora.

Angela Bettis ha aprovechado esa intensa mezcla en varias otras películas impactantes, incluida la nueva versión televisiva de "Carrie" de 2002, "La mujer" de McKee y el estremecedor estreno de 2021, "12 Hour Shift" , en la que interpreta a una enfermera de la sala de emergencias que se convierte en asesina.

Michael Berryman el caníbal favorito

Michael Berryman

Aunque su aspecto distintivo, el resultado de una rara condición llamada displasia ectodérmica hipohidrótica, que causa el desarrollo anormal de las glándulas sudoríparas, el cabello, la piel y los dientes, ayudó a brindarle una carrera como actor, es el talento natural y la personalidad descomunal de Michael Berryman lo que ha lo mantuvo en la pantalla por más de 4 décadas.

Berryman llamó la atención del público por primera vez con un pequeño papel en "Alguien voló sobre el nido del cuco", pero fue su labor como el salvaje Plutón en "Las colinas tienen ojos" de Wes Craven lo que lo convirtió en el favorito de los fanáticos del terror.

Aunque ha seguido siendo un elemento básico del género desde entonces, sobre todo en "The Devil's Rejects" y "Lords of Salem" de Rob Zombie, también ha aparecido en episodios de "The X-Files" y "Star Trek: The Next Generation".

Tony Todd, ícono del terror multiplicado por dos

Tony Todd

No todos los actores pueden reclamar no uno, sino dos personajes icónicos en una sola carrera, pero, de nuevo, no todos los actores son Tony Todd, quien se unió al elenco de la serie animada de He-Man.

Los devotos del terror recuerdan a Todd como el trágico Candyman en cuatro películas epónimas, incluida la próxima secuela escrita por Jordan Peele, en la que volverá a interpretar su aterrador papel, y como William Bludworth en la franquicia "Destino final".

También interpretó al héroe trágico Ben en la nueva versión de Tom Savini de "La noche de los muertos vivientes", e hizo impresiones en innumerables películas de terror independientes, como "Hatchet" y su secuela, las desgarradoras "Murder Set-Pieces", "Minotauro", "Tales from the Hood 3" y más.

Todd también es un elemento básico de la televisión por episodios, con múltiples apariciones en varias series de "Star Trek", "Masters of Horror" y la serie "Scream" a su nombre, así como también interpretaciones de voz en off para muchas películas y series animadas.

Javier Botet, hombre detrás de los monstruos

Javier Botet

El actor español Javier Botet ha encarnado a algunos de los monstruos cinematográficos más sorprendentes de la última década, incluido El hombre torcido en "El conjuro 2", el vagabundo, la bruja y el leproso en "It" y los papeles principales en "Slender Man" y "mamá".

Al ser diagnosticado con el síndrome de Marfan, una condición genética que puede causar una altura y extremidades desproporcionadas, Botet, encontró una salida para sus aspiraciones artísticas en las películas de terror y fantasía y en la televisión.

Su papel destacado llegó como el portador monstruoso de un virus demoníaco en el horror español "[REC]" y sus dos secuelas. Pronto siguió el trabajo con Guillermo Del Toro en "Crimson Peak", al igual que papeles en películas de terror estadounidenses como "Historias de miedo para contar en la oscuridad".

Takako Fuji, el rosto detrás de "The Grudge"

Takako Fuji

Un trasfondo en la danza y un talento para la contorsión hicieron de la actriz Takako Fuji, la elección ideal para interpretar a Kayako Saeki, el espíritu vengativo y trágico de una mujer asesinada en la película de terror japonesa "Ju-On" y su remake, "The Grudge".

Fuji hizo su debut como Kayako en "Katasumi", un corto de 1998 de Takashi Shimizu que presentó al personaje y repitió el papel en un largometraje directo al vídeo, "Ju-On: The Curse", que proporcionó la trágicas circunstancias de su muerte y una explicación de su característico estertor de muerte y movimientos como marioneta.

Fuji repitió su papel en las versiones teatrales japonesa y estadounidense de "Ju-On" y sus respectivas primeras secuelas, pero se opuso por un octavo turno en el papel para el reboot japonés de 2014, "Ju-On: The Beginning of the End".

Netflix reveló el primer tráiler de "Ju-On: Origins", la nueva serie basada en el famoso personaje interpretado por Fuji, y que se ha convertido en el símbolo de las películas de terror de Japón en los últimos años.

Barbara Crampton, una heroína de terror con agallas

Barbara Crampton

Si la carrera de la actriz Barbara Crampton en las películas de terror hubiera terminado con "Re-Animator" de Stuart Gordon , habría seguido siendo una de las favoritas de culto gracias a su compromiso inquebrantable con los horripilantes sucesos de esa película.

Pero Crampton no solo ha mantenido una presencia en el horror desde entonces, sino que también ha cultivado una reputación de abordar roles poco convencionales y desafiantes en numerosas funciones en películas de culto que encuentras en Cineteca.

Interpretó a una científica enloquecida por seres interdimensionales en "From Beyond" de Gordon, una madre afligida plagada de espíritus malignos en "We Are Still Here" de Ted Geoghegan, una cultista en el horror Lovecraftiano, "Sacrifice", y en "Jakob's" de Travis Stevens.

La voluntad de Crampton de invertir estas películas de terror inusuales y personajes en conflicto con energía y emoción real la ha convertido en una actriz de personajes convincente y una auténtica heroína de terror.

