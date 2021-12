Todos los estrenos del 20 al 26 de diciembre en HBO Max

La semana previa a la navidad ha comenzado, y para celebrarlo HBO Max tiene una lista de estrenos programados para la semana del 20 al 26 de diciembre que son ideales para la época navideña y el Año Nuevo.

La plataforma de streaming ha preparado nuevos episodios para algunas de sus series de estreno y de superhéroes para agregar a su catálogo algo para todos los gustos como un regalo de navidad especial para todos.

Anteriormente, en La Verdad Noticias te compartimos las primeras imágenes de la reunión de Harry Potter por sus 20 años, una película que no es navideña pero da dicha sensación a sus fans, por lo que es parte de los estrenos de este mes.

Estrenos de diciembre en HBO Max

Este mes de diciembre se estrenó And Just Like That, reebot de Sex and The City en la plataforma de streaming, y los nuevos episodios seguirán llegando durante las últimas semanas del mes entre otros estrenos.

Harry Potter: Torneo de las Casas de Hogwarts (Episodio 3) - Miércoles 22 de diciembre

El reality show sobre el mago más famoso del mundo muestra a los fans competir para demostrar sus conocimientos sobre las casas, Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw y todo lo demás sobre el mundo mágico.

Batwoman (Episodio 10, temporada 3) - Jueves 23 de diciembre

Nuevas amenazas y jefes criminales intentan tomar el control de Gotham, por lo que la heroína enmascarada debe enfrentarse a amenazas más grandes que nunca en su lucha por la justicia.

And Just Like That… (Episodio 3) - Jueves 23 de diciembre

El pasado 9 de diciembre, el ansiado reboot de Sex and The City llegó a la plataforma de streaming para revelar cómo ha cambiado la vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) desde el final de la serie.

¿Cuánto cuesta HBO Max en México?

HBO Max en México tiene un costo de 149 pesos al mes en su plan estándar, y 99 pesos en móvil. La plataforma de streaming tiene contenido variado como la temporada 2 de Euphoria protagonizada por Zendaya.

