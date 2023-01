Todo sobre la edición 80 de los Golden Globes

Este 10 de enero, se llevará a cabo la gran gala de los Golden Globes, edición 80, que tendrá lugar en el recinto que ha sido su casa durante años, el The Beverly Hilton, en Beverly Hills.

Es importante destacar, que el evento será transmitida en vivo a través de la señal de NBC y que las nominaciones del año, tienen como candidatos a Ana de Armas (Blonde), Cate Blanchett (Tár) y Viola Davis (The Woman King) dentro de la categoría de Mejor actriz en una película de drama.

De acuerdo a la lista revelada el pasado 12 de diciembre, los nominados a filme de año, serían The Avatar: The Way of Water, The Fabelmans, Tár, Elvis y Top Gun: Maverick.

Tras varios rumores, sobre el conductor estrella para esta gala, finalmente se confirmó la participación de Jerrod Carmichael, como el anfitrión de la esperada noche de galardones.

Golden Globes 2023

Los premios será este martes 10 de enero

En Latinoamérica, se podrá observar este magno evento, por la señal de TNT, a través de la cual, podremos ver a personalidades como Ana de Armas, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash-Betts, Quentin Tarantino y Tracy Morgan.

Las predicciones

Guillermo del Toro entre los favoritos

De acuerdo con los especialistas y amantes del cine, la gran favorita para ganar el Globo de Oro, podría ser TAR y The Febelmans las grandes aspirantes, para coronarse como mejor actriz, Cate Blanchett por TAR y Brendan Fraser por The Whale, son la contendientes más fuertes.

Con respecto a mejor comedia, podemos decir que la clara favorita es Everything Everywhare All at Once, tanto en Mejor Película, Mejor Guion y Michelle Yeoh por Mejor Actriz. A su vez, Collin Farrell parte como el preferido por The Banshees of Inisherin, también se ha mencionado que la nominación a Mejor Película Animada es para Pinocho de Guillermo del Toro, por mencionar algunos pronósticos, informó La Verdad Noticias.

