Todo sobre Élite temporada 6; trama, elenco, fecha de estreno

La quinta entrega de ‘Élite’ ha llegado cargada de desfase y novedades. Desfase porque hemos vivido las fiestas a las que todos deseamos ir al menos una vez en la vida, y novedades porque son muchos los elementos incorporados que han dado frescura a estos nuevos ocho episodios

Los nuevos personajes, Iván (André Lamoglia) e Isadora (Valentina Zenere), han entrado cargando un gran peso en la historia. Y pese a que el hilo conductor es prácticamente el mismo: líos entre los estudiantes de Las Encinas que se van desarrollando con interrupciones de flashback sobre un asesinato, no hemos podido despegarnos de la pantalla.

Los chicos vuelven a clase tras las vacaciones de Navidad... y el incidente con el personaje al que da vida Andrés Velencoso. Nada es como antes. Guzmán se ha ido, al igual que Ander. Omar no supera la marcha de su pareja, y Rebeca y Mencía están más distanciadas que nunca. Con este contexto, entran en juego Iván e Isadora.

El nuevo alumno es portugués y el hijo de uno de los futbolistas más conocidos del mundo (ojo aquí las referencias). En cuanto conoce a Patrick (Manu Ríos), la química entre ellos es innegable, convirtiendo su narración amorosa en la principal de la trama.

La nueva marquesa, llamada por sus compañeros la Emperatriz de Ibiza, se convierte en el apoyo principal de Phillipe (Pol Granch), quien se encuentra en mitad de una investigación por violación.

Aunque si tuviéramos que señalar con el dedo al personaje que se ha llevado el peso del desarrollo argumental, ese es Samuel. El arco del papel interpretado por Itzan Escamilla transita por muchos ‘plot twist’.

Apuesta por tener una relación con Ari (Carla Díaz), tiene problemas con Omar (Omar Ayuso), acaba en la cárcel por culpa de Benjamín (Diego Martín) y se convierte en el supuesto asesinado de esta temporada. Y es que aquí está la gran incógnita de cara a la temporada 6 que ya se ha confirmado: ¿Samuel está muerto?

Con esta pregunta como trama principal a desarrollar en los nuevos capítulos que llegarán el 18 de noviembre como fecha de estreno, te contamos todo lo que sabemos sobre la temporada 6 de ‘Élite’.

¿Cuándo es el estreno de la temporada 6 de ‘Élite’?

La respuesta es: el 18 de noviembre llegará la temporada 6 de ‘Élite’. Así es, ¡dos entregas de ‘Élite’ en un mismo año! Anunciaron este notición con un tráiler muy ‘hot’. Lo que será la temporada 6 vamos.

¿Qué personajes del reparto se irán y cuáles se quedarán?

Todo sobre Élite temporada 6

La nueva generación de ‘Élite’, en la que contamos a Ari, Mencía, Patrick, Iván, Isadora y Phillipe están asegurados de cara a una nueva temporada. Rebeka también se queda una entrega más, pero ya se ha confirmado la marcha de Omar Ayuso.

Su despedida llegó a través de un post en redes sociales. Además, tenemos dudas respecto a los personajes de Cayetana y Samuel. La limpiadora deja el colegio y parece cerrar la puerta a su anterior vida, lo que nos hace entender que ya volverá a aparecer por los pasillos de Las Encinas.

El becado, por su parte, es la incógnita principal de la temporada. Regresará si consigue sobrevivir al golpe en la cabeza.

Nuevos personajes de la temporada 6 de ‘Élite’

Nuevos personajes de la temporada 6 de ‘Élite’

En la siguiente tanda aparecerán Álvaro de Juana y Carmen Arrufat, ambos actores muy conocidos por su intervención en 'HIT', la serie adolescente que se ha ganado maravillosas críticas en La 1. Sin embargo, no llegarán solos a Las Encinas.

Junto a ellos estará Ana Bokesa, actriz que ha intervenido en 'Centro médico', 'Amar es para siempre' y 'La que se avecina'. Por otro lado, tenemos a Alex Pastrana en cuyo currículum figuran 'El internado', 'Los Protegidos' y 'Bienvenidos a Edén', serie pendiente de estreno en Netflix, y el último fichaje es Ander Puig, un actor novel que va a sorprender.

Tal vez te interese.- Se espera que la serie Élite tenga al menos 10 temporadas, según su creador

El argumento de ‘Élite’ temporada 6

El argumento de ‘Élite’ temporada 6

Son varios los frentes que se han quedado abiertos de cara a los nuevos episodios:

La noche fatídica del último capítulo de la temporada nos deja con unos planos algo más ‘gore’ a lo que estamos acostumbrados a ver en ‘Élite’.

Patrick lleno de sangre, desconcertado por las peticiones de su padre pero queriendo ayudar a Samuel.

Este tirado en el césped tras haber recibido un golpe en la cabeza, Rebeka y Omar ayudándole.

Las escenas finales solo nos dejan una desgarradora imagen de los hermanos Blanco llorando, Benjamín detenido... y ni rastro de Escamilla. Así que vamos a aplicar la norma de: hasta que no lo vea muerto, no me lo creo, y esperamos que aparezca en la nueva temporada.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.