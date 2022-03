Todo lo que sabemos sobre Moon Knight, la nueva serie de Marvel

Puede que no sea tan conocido como Iron Man o el resto de los Vengadores, pero Moon Knight es el chico nuevo en el UCM. Todo lo que sabemos sobre Moon Knight apunta a un nuevo superhéroe fresco y emocionante que podría convertirse en un nuevo favorito de los fanáticos.

¿Podría terminar siendo uno de los mejores programas de Marvel? ¿Llegará Moon Knight a una película y, de ser así, dónde encaja en la cronología de películas de Marvel? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura; De acuerdo con la tradición del UCM, Moon Knight no seguirá exactamente ninguna de las historias de los cómics. Ni siquiera los fanáticos de los cómics sabrán exactamente lo que viene a continuación.

Ya hemos visto que Marvel y Disney están preparados para experimentar más con sus programas de televisión que con sus películas. WandaVision es el ejemplo perfecto de esto, una mezcla atrevida de diferentes pastiches de comedias de situación y dramas de acción de gran éxito más tradicionales.

Moon Knight, la nueva serie de Marvel.

Por otra parte, Hawkeye podría decirse que tenía una inclinación más cómica que cualquier canon del UCM, aparte de Guardianes de la galaxia. Todo lo que sabemos sobre Moon Knight, por su parte, indica algo mucho más cercano al horror.

Marvel debe tener confianza en Moon Knight, para traerlo a la pantalla desde el grupo de literalmente cientos de héroes que aún no se han visto en el UCM. Entonces, ¿por qué una serie de televisión y no una película? Sencillo; todo el tiempo extra que le da su propia serie, permitirá que el personaje de Moon Knight se desarrolle en detalle, ya un ritmo razonable. Y como verás, su carácter es realmente complejo.

Fecha de estreno de Moon Knight

Moon Knight se transmitirá exclusivamente en Disney Plus a partir del 30 de marzo de 2022. Hasta el momento, solo se ha confirmado una temporada y, cuando habló con Collider en un evento de prensa de WandaVision, Kevin Feige reveló que esta temporada constará de seis 40-50 minutos. episodios

Si bien no tenemos confirmación, es probable que Moon Knight siga el mismo programa de lanzamiento de episodios semanales que han hecho otros programas del UCM, con el primer episodio cayendo el miércoles 30 de marzo, y luego los episodios posteriores se lanzarán cada miércoles siguiente para el próximo cinco semanas.

Reparto de Moon Knight

El mismo Moon Knight será interpretado por Oscar Isaac. Isaac no es ajeno a interpretar personajes de cómics en la pantalla, ya que anteriormente interpretó a Apocalipsis en el (ciertamente menos que estelar) X-Men: Apocalipsis. Él ya es parte de House of Mouse también, conocido por millones en todo el mundo como Poe Dameron en las películas más recientes de Star Wars.

Isaac se unirá a Ethan Hawke, quien interpretará el papel de Arthur Harrow. Un joven Hawke protagonizó Dead Poets Society, aunque quizás lo conozcas mejor por trabajos más recientes como Sinister o The Purge. Harrow apareció en solo un número de los cómics de Moon Knight, por lo que será interesante ver qué hace Hawke con el villano en, suponemos, un papel mucho más importante.

May Calamawy protagoniza Moon Knight como Layla El-Faouly. Calamawy no es tan conocida como sus coprotagonistas masculinos (aunque es posible que la reconozcas por la comedia de 2021 Together Together) y, curiosamente, su personaje no aparece en absoluto en los cómics de Moon Knight. ¿O ella ? Marvel ya ha usado el truco de 'ocultar un personaje detrás de un nombre falso' una vez en WandaVision, así que tal vez lo estén haciendo de nuevo aquí.

También se le atribuye una aparición en los seis episodios a F. Murray Abraham (con un amplio currículum que incluye Scarface, Homeland y Mythic Quest) como la voz del dios egipcio Khonshu, y el difunto actor francés Gaspard Ulliel como Anton Mogart, o “Hombre de medianoche”.

Tráilers de Moon Knight

Solo ha habido dos avances de Moon Knight, con un tiempo de ejecución combinado de poco menos de dos minutos y medio. No obstante, ¡han demostrado ser más que suficientes para entusiasmar a todos!

Cuál es la historia de Moon Knight

El empleado de la tienda de regalos británico Steven Grant sufre desmayos, escucha voces en su cabeza y tiene un trastorno del sueño, lo que significa que le cuesta distinguir entre los sueños y la realidad. Por supuesto, hay más en esto de lo que sospecha, y descubre que está compartiendo su cuerpo con Marc Spector, quien tiene una personalidad muy diferente a la suya.

Más tarde descubre que él también es el avatar terrenal de Khonshu, el antiguo dios egipcio de la luna, y que todo esto de alguna manera se relaciona con un trauma reprimido. Además de todo eso, con las otras personalidades de Steven vienen sus enemigos.

Cuál es la historia de Moon Knight.

Queda por ver qué tan cerca se apegará el programa a los cómics en lo que respecta a los orígenes de Moon Knight, pero algunos detalles importantes ya están confirmados. Moon Knight tiene un trastorno de identidad disociativo, lo que lo convierte en el primer superhéroe del UCM en vivir oficialmente con una enfermedad mental a largo plazo.

Sus personalidades confirmadas para el programa son Steven Grant, el mercenario estadounidense Marc Spector (quien también convierte a Moon Knight en el primer superhéroe judío del UCM) y "Mr Knight", quien, en los cómics, es un personaje de detective. Se insinúa que también aparecerán más personas, aún por revelar.

Si bien el uso de múltiples personalidades es una manera fácil de hacer que un actor desempeñe múltiples roles en el mismo programa, es importante abordar la salud mental con el cuidado y el respeto que merece, algo que el escritor y productor ejecutivo Jeremy Slater deseaba decirle a USA Today que él entiende. “Lo que sea que estemos publicando en el universo tiene que ser en última instancia bueno y edificante y tener un mensaje positivo sobre la salud mental”, dijo.

Quién está escribiendo y dirigiendo Moon Knight

El escritor principal de Moon Knight es Jeremy Slater, quien trabajó (entre otras cosas) en la excelente adaptación de Netflix de The Umbrella Academy. Los episodios están dirigidos por Mohamed Diab, Justin Benson y Aaron Moorhead.

Slater, Diab e Isaac obtienen créditos de productores ejecutivos, al igual que Kevin Feige (¡por supuesto!), Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Grant Curtis y Brad Winderbaum. Los coproductores ejecutivos son Trevor Waterson y Rebecca Kirsch.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los fanáticos de Marvel podrán ver Moon Knight en Disney Plus a partir del 30 de marzo.

