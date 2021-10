Todo lo que sabemos hasta el momento del estreno de Catwoman: Hunted

Apenas unas semanas antes de que aparezca la versión live action del personaje interpretado por Zoë Kravitz en "The Batman" del director Matt Reeves, la ladrona más famosa de DC Cómics ocupará un lugar central en la película animada "Catwoman: Hunted".

Durante el reciente DC Fandome, el estudio de Warner Bros., se revelaron más detalles sobre la más reciente película animada. La cinta representa una especie de cambio estético para DC, ya que utiliza un estilo de animación completamente nuevo.

Como te revelamos en La Verdad Noticias anteriormente, Catwoman: Hunted es una nueva película de anime con Elizabeth Gillies, estrella de "Victorious" y "Dinasty" dando voz a la famosa Selina Kyle alias Gatúbela.

¿Cuándo se estrena "Catwoman: Hunted"?

Catwoman: Hunted se estrena el 8 de febrero de 2022

Además de revelars nueva foto de Zoë Kravitz como Catwoman en la película “The Batman”, durante el DC Fandome 2021 se reveló que la película se estrenará el próximo el 8 de febrero de 2022 después de meses de especulación con solo el año confirmado.

¿Qué personajes aparecerán en Catwoman?

Personajes de Catwoman: Hunted

Entre los villanos de la cinta se encuentran Cheetah (Kirby Howell-Baptiste); Talia al Ghul y Nosferata (Zehra Fazal); Solomon Grundy (Steve Blum); Black Mask (Jonathan Banks) y Mr.Yakuza (Andrew Kishino), entre otros.

En cuanto a las heroínas de la cinta, se encuentran Batwoman (Stephanie Beatriz); Julia Pennyworth (Lauren Cohan); King Faraday (Jonathan Frakes) en una película dirigida por Shinsuke Terasawa, famosa por animes como "Arc the Lad" y "The Tower of DRUAGA".

¿Cuál es la trama de Catwoman: Hunted?

"Catwoman: Hunted" sigue a la villana de medio tiempo y héroe ocasional mientras intenta robar una joya de gran valor cuando sus crímenes pasados regresan a pasar factura por lo que deberá ayudar a Batwoman a acabar con el Sindicato del Crimen Leviatán.

El tráiler promete que Catwoman tendrá que detener a "10 villanos legendarios", presuntamente involucrados con el sindicato. Al igual que el nuevo tráiler de 'The Batman', el avance de Catwoman: Hunted promete mucha acción y suspenso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!