Todo lo que no sabías sobre “El Estafador de Tinder”, Simon Leviev

“El Estafador de Tinder", se centra en la vida de Simon Leviev, también conocido como Shimon Yehuda Hayut, un estafador aparentemente dulce que se hacía llamar el "Príncipe de diamantes".

Leviev pretendía ser el novio perfecto invitando a sus citas a cenas caras y viajes en aviones privados, y atrayéndolos con falsas promesas.

Lo hizo haciéndose pasar por el hijo de Lev Leviev, un multimillonario israelí, conocido como el "Rey de diamantes".

La estafa estaba tan perfectamente orquestada que nadie tenía motivos para dudar de sus intenciones. Incluso contrató a una variedad de personal a tiempo completo e inventó fotos de sí mismo con la familia Leviev original.

Después de ganarse su confianza, el estafador Simon tejía una historia sobre su vida en peligro y cuán desesperadamente necesitaba "tomar prestado" algo de efectivo.

Luego convencería a la chica para que abriera una gran línea de crédito para él. Una vez que obtuviera el dinero, pasaría a su próximo objetivo. Y el ciclo se repetiría.

¿Simon Leviev fue a prisión?

Simon Leviev vive como un hombre libre

Como sorpresa para todos nosotros, Simon solo cumplió 5 meses de su sentencia de 15 meses. Fue liberado como parte de la reducción de la población carcelaria de Israel, forzada por el brote de Covid. No se han presentado más cargos en su contra en el país hasta el momento.

Una de las víctimas, Pernilla Sjöholm, que también apareció en el documental de Netflix, dijo al Canal 12 de noticias de Israel:

“¿Cómo puedes confiar en un hombre así, que escapó de Israel dos veces? Un hombre que engañó y estafó a mujeres en Europa por cientos de miles de euros. ¿Dónde está la justicia?"

Otra de sus víctimas, una mujer finlandesa no identificada, compartió el mismo sentimiento:

“Yo y algunas otras mujeres presentamos demandas en su contra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y presentamos denuncias en su contra ante la Interpol. Los investigadores privados y la gente de Interpol están esperando que salga de Israel para arrestarlo”.

Escándalo de "El Estafador de Tinder con la vacuna

No parece que el tiempo en prisión le haya hecho ningún bien al famoso delincuente. Después de su liberación, fue acusado de mentir sobre ser médico. ¿Por qué? Solo para tomar la vacuna temprano.

"No soy alguien que espera en fila o en lugares. Con el debido respeto, no me sentaré a esperar tres o cuatro horas. No soy alguien que espera y nadie puede decir una palabra al respecto”.

Cabe destacar que Tinder comunicó a la prensa que dio de baja las cuentas del estafador en su plataforma, sin embargo, el documental pide a las mujeres externar precauciones.

"Hemos realizado investigaciones internas y podemos confirmar que Simon Leviev ya no está activo en Tinder bajo ninguno de sus alias conocidos".

