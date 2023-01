Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, la película más nominada a los Óscar 2023

La cinta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert ha logrado 11 candidaturas.

Hoy se dieron a conocer los nominados a la edición 2023 de la entrega de premios organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. A continuación, te hablaremos de ‘Everything Everywhere All at Once’, mejor conocida en Hispanoamérica como ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

Esta comedia dramática absurda de acción y ciencia ficción cuenta la historia de Evelyn Wang, una inmigrante china que se ve obligada a salvar al mundo explorando otros universos y encontrándose con vidas que podría haber vivido pero todo se complica cuando se pierde en el vasto mundo del multiverso.

La comedia dramática absurda de acción y ciencia ficción arrasó en las nominaciones de La Academia.

La película protagonizada por Michelle Yeoh ha sido aclamada por la crítica experta y para prueba de ello es que ha sido el proyecto audiovisual que más veces figura dentro de la lista de nominados a la 95ª entrega de los Premios Óscar con un total de 11 nominaciones en diez de las 23 categorías.

Mejor película

Mejor director para Dan Kwan & Daniel Scheinert

Mejor actriz para Michelle Yeoh

Mejor actor de reparto para Ke Huy Quan

Mejor actriz de reparto para Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis

Mejor guion original para Dan Kwan & Daniel Scheinert

Mejor montaje

Mejor diseño de vestuario

Mejor canción original por ‘This Is A Life’ de David Byrne, Son Lux y Mitski

Mejor banda sonora

Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, una gran película

De acuerdo a información que circula en Internet, ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ se estrenó en marzo de 2022 en todos los cines del mundo pero lamentablemente aún no hay una fecha exacta para que sea añadido a Netflix, HBO Max u otra plataforma de streaming.

Sin embargo, debes de saber que la cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert nominada a los Premios de la Academia está disponible para su renta en Amazon Prime Video, Cinépolis Klic y YouTube por tan solo $60 MX. La renta será válida por 30 días y se tendrá 48 horas para culminar la reproducción una vez que haya sido iniciada.

¿Cuándo son los Óscar 2023?

Los ganadores serán dados a conocer el próximo 12 de marzo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la 95ª entrega de los Premios Óscar se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo en punto de las 8E/5P desde el Dolby Theater de Los Ángeles y será transmitida en Latinoamérica por la señal de TNT.

Fotografías: Redes Sociales